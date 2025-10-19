Những dấu hiệu cảnh báo ung thư nam giới nên biết

Phát hiện sớm ung thư đóng vai trò quan trọng

Theo OSF HealthCare, một hệ thống y tế của Mỹ, phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu thường đồng nghĩa với việc các bác sĩ có nhiều lựa chọn điều trị ung thư tốt hơn. Thêm vào đó, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân cao hơn nhiều khi ung thư được phát hiện sớm so với khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Điều hiệu quả nhất bạn có thể làm để giúp phát hiện sớm ung thư là thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư theo khuyến cáo.

Các loại ung thư nam giới hay mắc

Nhiều loại ung thư có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ, nhưng chỉ nam giới mới có nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn và ung thư tuyến tiền liệt. Nam giới cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư đại tràng và ung thư đầu và cổ cao hơn nữ giới.

Mặc dù ung thư vú chủ yếu xảy ra ở phụ nữ, nam giới cũng có thể mắc ung thư vú, vì vậy, việc kiểm tra các khối u ở ngực và nách là điều cần thiết.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt

Các dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt cần chú ý bao gồm:

- Khó đi tiểu.

- Tăng tần suất đi tiểu.

- Rỉ nước tiểu.

- Tiểu không hết.

- Đau

- Máu trong nước tiểu.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư tinh hoàn

Bạn hãy theo dõi bất kỳ thay đổi nào ở tinh hoàn để đảm bảo không có khối u mới nào và chú ý đến tình trạng sưng tấy ở bìu hoặc một trong hai tinh hoàn.

Ung thư tinh hoàn có thể xảy ra ở tuổi vị thành niên, vì vậy thanh thiếu niên cũng cần tự kiểm tra.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đầu và cổ

Dấu hiệu ung thư đầu hoặc cổ cần chú ý:

- Khó nuốt.

- Khó tiêu.

- Đau họng.

- Khàn giọng.

- Nổi u hoặc cục trên lưỡi.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Ung thư gan là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất và cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các loại ung thư ở Việt Nam.

Một số triệu chứng phổ biến nhất của ung thư gan là:

- Giảm cân.

- Ăn mất ngon.

- Cảm thấy rất no sau một bữa ăn nhỏ.

- Buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Gan to, có cảm giác đầy dưới xương sườn bên phải.

- Lá lách to ra, cảm thấy như đầy dưới xương sườn bên trái.

- Đau ở bụng hoặc gần xương bả vai bên phải.

- Sưng hoặc tích tụ chất lỏng trong bụng.

- Ngứa.

- Vàng da và mắt.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm sốt, nổi các tĩnh mạch trên bụng có thể nhìn thấy qua da và xuất huyết hoặc bầm tím bất thường.

Ung thư phổi

5 triệu chứng hay gặp nhất của ung thư phổi gồm:

- Ho kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Ho máu.

- Đau ngực.

- Khó thở.

- Gầy sút cân, mệt mỏi,

Đôi khi những người mắc ung thư phổi thường không ho hay đau ngực, mà chỉ thấy xuất hiện cảm giác chán ăn, ăn không ngon kéo dài, gầy sút từ vài kg tới 5-6kg trong 1,2 tháng.

Ung thư dạ dày

Dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày bạn cần lưu ý:

- Đầy tức bụng.

- Chán ăn.

- Sụt cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi.

- Nôn ra máu.

- Ợ chua, đầy bụng sau khi ăn.

- Đi ngoài phân màu bất thường.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư khác

Một số loại ung thư khác nhau có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau của cơ thể. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng có thể xảy ra.

Các dấu hiệu ung thư phổ biến cần lưu ý:

- Sốt, đổ mồ hôi đêm hoặc khó điều hòa thân nhiệt.

- Đau họng, ho, khàn giọng hoặc khó nuốt.

- Đau đầu và đau ở ngực, nách hoặc bẹn.

- Nhìn đôi hoặc mờ đột ngột.

Nhiều dấu hiệu ban đầu của ung thư có thể không phải ung thư và vô hại. Vì thế, để được chẩn đoán chính xác bạn nên đi khám.

"Một triệu chứng đơn lẻ không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư. Nhưng nếu bất kỳ triệu chứng nào kéo dài hơn một vài tuần, đó là lúc bạn nên đi khám", Tiến sĩ Mary Stapel, bác sĩ tại OSF HealthCare, cho biết.

Điều quan trọng nữa cần nhớ là một số bệnh ung thư ở giai đoạn đầu không có dấu hiệu rõ ràng. Đó là lý do tại sao việc tầm soát ung thư lại quan trọng. Tầm soát giúp phát hiện ung thư trước khi triệu chứng xuất hiện, mang lại cơ hội điều trị sớm và hiệu quả hơn.