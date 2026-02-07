Những bộ tóc giả tiếp sức bệnh nhân ung thư

Ngày 6/2, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư (4/2), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương 2026", mang đến những món quà ý nghĩa và nguồn động viên tinh thần cho hàng trăm bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng tóc giả, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người bệnh, đặc biệt là nữ giới. Những bộ tóc giả không chỉ giúp người bệnh cải thiện ngoại hình trong quá trình điều trị mà còn góp phần xoa dịu mặc cảm, tiếp thêm sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Hàng trăm bệnh nhân ung thư được trao quà dịp Tết tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, năm 2025 đơn vị đã vận động, trao tặng 195 bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng trong giai đoạn khó khăn nhất.

Cùng với hoạt động trao tóc giả, tại chương trình "Xuân yêu thương 2026", các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ gần 700 triệu đồng, được trao trực tiếp cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thăm hỏi, động viên bệnh nhân ung thư (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động dịp Tết, trong năm 2025, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai 7 chương trình thiện nguyện, kết nối 152 lượt đoàn từ thiện, hỗ trợ 7.739 lượt bệnh nhân với tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 3,39 tỷ đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn duy trì các hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí hàng tuần cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân, hỗ trợ hàng nghìn suất cơm từ thiện trong năm.

Theo lãnh đạo bệnh viện, những bộ tóc giả, cùng nhiều hoạt động chăm lo khác, không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị ung thư.