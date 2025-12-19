Nhiều sáng kiến ứng dụng của tuổi trẻ ngành y Thủ đô

Ngày 19/12, tại Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31, do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức, có 32 bệnh viện trên địa bàn tham gia, với 133 đề tài đã được tranh tài

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Phó trưởng ban Chỉ đạo Hội thi cho biết, đây là một sân chơi, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn giữa các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và các cán bộ y tế trẻ nói chung đang học tập, công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thí sinh giới thiệu về sáng kiến ứng dụng trong y tế trước các giám khảo (Ảnh: T.N).

Hội thi cũng là cơ hội tạo sự gắn kết và phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội.

Hội thi gồm ba nội dung chính: Trình diễn các đề tài, kỹ thuật cải tiến mới trong ngành y tế; Hội thảo khoa học với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế"; tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện để tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân.

Trong khuôn khổ Hội thi, ngày 18/12, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã diễn ra Hội thảo khoa học, có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế” với sự tham dự của các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều chuyên đề đã được các chuyên gia thảo luận, như: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; nền tảng tích hợp, quản lý liên thông dữ liệu y tế và mã hóa bảo mật cho bệnh viện; tối ưu hóa hệ thống quản lý và phổ biến phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn bằng trí tuệ nhân tạo.

Các nội dung về ứng dụng phần mềm Coreline Soft trong chẩn đoán bệnh lồng ngực trên hình ảnh cắt lớp vi tính; ứng dụng SMART.IND tra cứu thông tin thuốc và tính liều kháng sinh cá thể hóa theo chức năng thận; ứng dụng Google Maps trong khoanh vùng và đánh giá sơ bộ xu hướng ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội…cũng được thảo luận sôi nổi.

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội (Hội thi liên viện) là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm một lần từ năm 1975.

Qua 30 kỳ tổ chức, Hội thi đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân, dân y tham dự với nhiều kỹ thuật mới, sáng kiến giá trị được ứng dụng hiệu quả trong khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận.