Sáng chế của nữ bác sĩ Việt tạo bước tiến mới trong ghép giác mạc

Tại Việt Nam, ca phẫu thuật đầu tiên ứng dụng kỹ thuật này được BVĐK Hồng Ngọc thực hiện thành công, dưới sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga.

Sáng chế ghép giác mạc nội mô PDEK theo kỹ thuật Kalinnikov-Dinh tăng tỷ lệ thành công lên 95%

Đối với các bệnh lý giác mạc tiến triển nặng và không còn đáp ứng các phương pháp điều trị khác, ghép giác mạc hiện là giải pháp duy nhất giúp ngăn nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, do giác mạc là mô vô mạch, rất mỏng với các lớp nội mô đặc biệt nhạy cảm, việc tách lớp và chuẩn bị mảnh ghép bằng các kỹ thuật truyền thống vẫn tiềm ẩn nhiều biến chứng.

Chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể chọc thủng giác mạc hoặc làm tổn thương tế bào nội mô, dẫn đến phải loại bỏ toàn bộ giác mạc hiến tặng. Trong bối cảnh nguồn giác mạc khan hiếm, đây là thách thức lớn cho cả ngành nhãn khoa.

Với nhiều năm nghiên cứu và làm việc tại Nga, TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và GS.TS.BS. Yuri Yuryevich Kalinnikov - một trong những nhà khoa học hàng đầu của Nga trong ngành nhãn khoa, đã nghiên cứu và phát triển bộ thiết bị tách lớp và bảo quản giác mạc, giúp tăng tỷ lệ tách lớp giác mạc thành công vượt hơn 95% - so với chỉ 36,6% ở các kỹ thuật trước đây.

Sáng chế gồm kim bơm khí tách lớp ứng dụng cơ chế lò xo cùng bộ đế và vòng cố định giác mạc cải tiến. Kim bơm khí tạo lực đẩy nhẹ và ổn định, giúp giảm nguy cơ vỡ bóng khí - rủi ro lớn nhất khi tách lớp giác mạc. Bộ đế và vòng cố định giúp giữ giác mạc ổn định và định hướng kim chính xác, nhờ đó quá trình tách lớp diễn ra an toàn, bảo vệ tối đa nội mô và tạo ra mảnh ghép chất lượng cao. Điều này góp phần giảm rõ rệt nguy cơ đâm xuyên, đâm lệch hoặc suy chức năng mảnh ghép sau phẫu thuật.

Bộ dụng cụ gồm kim tách lớp, đế và vòng cố định do bác sĩ Việt Nam sáng chế (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc).

Bộ dụng cụ cũng có thiết kế linh hoạt, nhỏ gọn với chi phí thấp nhưng tính ứng dụng cao, góp phần giảm đáng kể chi phí điều trị cho người bệnh mà vẫn đảm bảo tính an toàn và chất lượng phẫu thuật.

Sáng chế được cấp bằng, khẳng định giá trị khoa học cũng như tính ứng dụng thực tiễn cao trong phẫu thuật ghép giác mạc nội mô.

Kỹ thuật ghép giác mạc nội mô Kalinnikov-Dinh được cấp bằng sáng chế.

Thành công giúp bệnh nhân 80 tuổi mắc bệnh lý giác mạc bọng thoát khỏi nguy cơ mù lòa

Cụ ông P.V.T (80 tuổi) nhập viện trong tình trạng thị lực giảm nặng, hình ảnh mờ như có sương, kèm theo dễ bị chói và sợ ánh sáng. Mắt trái xuất hiện các cơn đau từng đợt, thị lực suy giảm nhanh và gần như mất khả năng nhìn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Kết quả thăm khám cho thấy ông bị phù bọng giác mạc do rối loạn chức năng nội mô, khả năng hồi phục rất kém. Các biện pháp điều trị bảo tồn như nhỏ thuốc hay sử dụng kính áp tròng mềm đều không còn hiệu quả trong việc cải thiện thị lực.

Cụ ông P.V.T (80 tuổi) được chẩn đoán giác mạc bọng (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc).

TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người trực tiếp thực hiện ca ghép giác mạc - cho biết: “Ở người bệnh lớn tuổi, nguy cơ biến chứng thường cao hơn do giác mạc phù nặng và khả năng hồi phục kém. Thách thức lớn nhất trong ca phẫu thuật này là xử lý lớp giác mạc đã bị tổn thương và rất yếu, đồng thời chuẩn bị và đặt mảnh ghép PDEK thật chính xác để đảm bảo độ bám tối ưu”.

Trong ca phẫu thuật, việc ứng dụng kỹ thuật cải tiến Kalinnikov-Dinh đã cho thấy hiệu quả vượt trội: hỗ trợ bác sĩ bóc tách khối mảnh ghép, bao gồm cả lớp giác mạc thứ 6 một cách nhẹ nhàng, tạo được mảnh ghép PDEK phù hợp với cấu trúc mắt người bệnh, đồng thời giảm tối đa nguy cơ hỏng và bong mảnh ghép. Điều này đặc biệt quan trọng ở các trường hợp lớn tuổi và giác mạc nhạy cảm như của cụ ông P.V.T.

"Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lớp giác mạc bệnh lý được loại bỏ nhẹ nhàng và chính xác, mảnh ghép áp tốt. Kết quả bước đầu rất khả quan, bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ để đánh giá toàn diện khả năng cải thiện thị lực”, TS Hoàng Anh cho biết sau phẫu thuật.

Ca ghép giác mạc ứng dụng kỹ thuật cải tiến Kalinnikov-Dinh cho thấy hiệu quả vượt trội (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc).

Ghi dấu hợp tác y khoa Việt - Nga trước sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Liên Bang Nga

Thành công của ca phẫu thuật là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả vượt trội của kỹ thuật tách lớp và bảo quản giác mạc do TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh và GS.TS.BS. Yuri Yuryevich Kalinnikov sáng chế. Đồng thời, ca mổ cũng là kết quả nổi bật của sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa y tế Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực nhãn khoa.

Ghi nhận thành tựu này, đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã phối hợp tổ chức lễ "Ký kết hợp tác chuyên môn và chứng kiến ca ghép giác mạc thành công”.

Phát biểu trong chương trình, đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam nhấn mạnh: “Sự kiện là một bước tiến quan trọng, thể hiện quan tâm của hai nước trong việc thúc đẩy các hoạt động y tế mang tính thực tiễn và bền vững. Chúng tôi đánh giá cao việc hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhãn khoa thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn và củng cố hợp tác y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga (thứ 2 từ trái qua) đã làm việc tại BVĐK Hồng Ngọc ghi nhận ca ghép giác mạc thành công (Ảnh: BTC).

Song song với hợp tác ý nghĩa này, Trung tâm Mắt Hồng Ngọc tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường chuyển giao công nghệ và trao đổi chuyên môn với những quốc gia có nền y tế phát triển như Nhật Bản, Đức và Mỹ… khẳng định quyết tâm dẫn đầu xu hướng mới, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao, toàn diện cho người bệnh.