Nhiều sản phẩm quen thuộc với trẻ em bị thu hồi, có cả "hot trend" một thời

Trên cơ sở theo dõi và tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế trong tháng 1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài.

Các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ các thông tin, tài liệu do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, Ủy ban vừa có thông tin tới người tiêu dùng Việt Nam về một số sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài, cụ thể:

Sữa công thức Aptamil bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm độc tố

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, Tập đoàn Danone đã tiến hành thu hồi nhiều lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh mang thương hiệu Aptamil tại thị trường châu Âu.

Nguyên nhân được xác định là do nghi ngờ sản phẩm có chứa độc tố cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ.

Tại Vương quốc Anh (UK), lô sản phẩm Aptamil First Infant Formula (800g) mang mã lô: 31-10-2026 (hạn sử dụng đến 31/10) đã bị thu hồi sau khi phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide.

Sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh Aptamil thuộc diện thu hồi tại Anh (Ảnh: Ban Bảo vệ người tiêu dùng).

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao hoặc các phương pháp pha sữa thông thường. Trẻ sơ sinh nếu tiêu thụ phải sản phẩm nhiễm độc có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đau quặn bụng. Người tiêu dùng tại Anh được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi và mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền.

Tại Đức, Danone cũng phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để tiến hành thu hồi 3 lô sản phẩm Aptamil khác do cùng nghi ngờ về nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

Các sản phẩm Aptamil theo lô cũng thuộc diện thu hồi tại Đức (Ảnh: Product Warning).

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm: Aptamil Pronutra Pre trọng lượng 1,2kg với hạn sử dụng 19/11/2026, Aptamil Pronutra 1 DE trọng lượng 800g với hạn sử dụng 10/11/2026 và Aptamil Profutura Pre D trọng lượng 800g với hạn sử dụng 20/4/2027.

Người tiêu dùng được yêu cầu ngừng sử dụng các sản phẩm này và trả lại nơi mua để được hoàn tiền theo quy định.

Bánh ăn dặm Gerber Arrowroot Biscuits bị thu hồi tại Mỹ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng thông tin về việc Công ty Gerber Products Company tại Mỹ phát đi thông báo thu hồi tự nguyện đối với một số lô sản phẩm bánh ăn dặm Gerber Arrowroot Biscuits. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do nguy cơ sản phẩm chứa dị vật như mảnh nhựa mềm hoặc giấy, là những vật không nên ăn và có thể gây nguy hiểm nếu trẻ nhỏ nuốt phải.

Sản phẩm có trọng lượng khoảng 155g, được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025 và phân phối rộng rãi trên thị trường Mỹ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, nguy cơ nhiễm dị vật xuất phát từ nguyên liệu bột dong riềng do một nhà cung cấp cung ứng. Sau khi phát hiện sự việc, nhà cung cấp nguyên liệu đã tiến hành thu hồi và Gerber đã chấm dứt hợp tác với đơn vị liên quan.

Người tiêu dùng đã mua hoặc đang sử dụng sản phẩm bánh ăn dặm Gerber Arrowroot Biscuits được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay và kiểm tra mã lô cùng hạn sử dụng in trên bao bì để xác định sản phẩm có nằm trong diện thu hồi hay không.

Bánh quy Arrowroot hiệu Gerber bị thu hồi tại Mỹ (Ảnh: Ban Bảo vệ người tiêu dùng).

Trong trường hợp sản phẩm thuộc danh sách bị ảnh hưởng, phụ huynh được khuyến nghị không tiếp tục cho trẻ sử dụng và liên hệ với nơi bán để thực hiện đổi trả và nhận hoàn tiền theo quy định, kể cả khi không còn hóa đơn mua hàng. Nhà sản xuất cho biết không có sản phẩm Gerber nào khác bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi này.

Ghế ngồi xe đạp cho trẻ em không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tại châu Âu

Theo thông tin từ cổng cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã phát đi thông báo thu hồi ghế ngồi xe đạp phía sau dành cho trẻ em mang nhãn hiệu BRIOSO của hãng NFUN. Sản phẩm được sản xuất tại Bồ Đào Nha và được bán trên các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, trong đó có Amazon.

Ghế ngồi xe đạp phía sau cho trẻ em thuộc diện thu hồi tại Tây Ba Nha (Ảnh: Ban Bảo vệ người tiêu dùng).

Nguyên nhân thu hồi được xác định là do sản phẩm không đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành của Liên minh châu Âu về an toàn sản phẩm, bao gồm Quy định chung về an toàn sản phẩm và Tiêu chuẩn châu Âu EN 14344 đối với ghế ngồi xe đạp cho trẻ em. Cụ thể, hệ thống dây đai an toàn của ghế không bảo đảm hiệu quả sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ rơi khỏi ghế và bị thương trong quá trình di chuyển.

Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng châu Âu đã ban hành lệnh cấm tiếp thị sản phẩm trên thị trường và yêu cầu áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi sản phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Đồ chơi hộp mù bị thu hồi do nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại

Cũng theo thông tin từ hệ thống cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu, cơ quan chức năng tại Đức đã tiến hành thu hồi đồ chơi mềm dạng hộp mù mang tên The Monsters Coca-Cola Series - Vinyl Face của thương hiệu Pop Mart.

Đồ chơi mềm, hộp mù The Monsters Coca-Cola Series - Vinyl Face của Pop Mart (Ảnh: Getty).

Sản phẩm được xác định có vật liệu nhựa chứa hàm lượng bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) vượt mức cho phép (giá trị đo được lên tới 34,7% theo khối lượng), có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Sau khi đánh giá mức độ rủi ro, cơ quan chức năng tại châu Âu đã ban hành lệnh cấm tiếp thị sản phẩm trên thị trường và triển khai các biện pháp xử lý nhằm thu hồi toàn bộ sản phẩm thuộc diện cảnh báo.

Bút sáp màu phản quang xuất xứ Trung Quốc

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, các bút sáp màu trong bộ đồ tô màu The Nightmare Before Christmas Glow in the Dark Coloring Set do Primark phân phối tại thị trường Mỹ được xác định có chứa hàm lượng stronti và nhôm ở mức cao hơn giới hạn an toàn cho phép.

Bút sáp màu phản quang của Primark US Corp. of Boston, Massachusetts (Ảnh: Ban Bảo vệ người tiêu dùng).

Cơ quan chức năng cảnh báo việc tiếp xúc hoặc nuốt phải các chất này có thể gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Trong quá trình sử dụng, trẻ em có khả năng đưa bút sáp vào miệng, làm gia tăng nguy cơ phơi nhiễm với các kim loại kể trên.

Theo thông tin được công bố, hơn 600 sản phẩm thuộc bộ đồ tô màu này đã được bán ra tại các cửa hàng của Primark trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 07/2025.

Người tiêu dùng tại đây được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay bộ đồ tô màu bị thu hồi và mang sản phẩm đến bất kỳ cửa hàng Primark nào để được hoàn tiền đầy đủ theo hình thức thanh toán ban đầu.

Khuyến cáo đối với người tiêu dùng tại Việt Nam

Trước tình trạng nhiều thực phẩm và đồ dùng dành cho trẻ em bị thu hồi tại nước ngoài do không bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ những mặt hàng này có thể được đưa vào thị trường trong nước thông qua các kênh mua sắm xuyên biên giới và hàng xách tay.

Để hạn chế rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người tiêu dùng được khuyến nghị chủ động kiểm tra các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài đang sử dụng, đặc biệt là sữa công thức, thực phẩm bổ sung, đồ ăn dặm và các mặt hàng dành riêng cho trẻ em.

Trường hợp phát hiện sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc không bảo đảm an toàn, cần ngừng sử dụng ngay và liên hệ với người bán hoặc nhà sản xuất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ bằng tiếng Việt và được phân phối bởi các đơn vị uy tín. Việc thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo và thu hồi từ các kênh chính thức được xem là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.