Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BSCKII Trà Anh Duy, chuyên khoa Nam học, cho biết thời gian qua, ông và cộng sự đã tiếp nhận điều trị cho một số trường hợp gặp vấn đề trong quan hệ vợ chồng, vì nguyên nhân oái oăm.

Cầu cứu bác sĩ vì sở thích “lạ” trong phòng ngủ

Như trường hợp của anh H. (37 tuổi, là nhân viên tài chính), đến khám vì gần một năm nay giảm ham muốn, khó cương dương khi gần vợ. Kết quả khám tổng quát, xét nghiệm hormone và các chỉ số sinh hóa của người đàn ông đều trong giới hạn bình thường.

Khi trò chuyện riêng với bác sĩ, anh H. thú nhận bản thân có sở thích “nhập vai” khi ở trong phòng ngủ với vợ. Cụ thể, anh thích hai vợ chồng thỉnh thoảng “diễn” những kịch bản nhẹ nhàng như xa nhau lâu ngày gặp lại, hoặc giả xưng hô như khách hàng và nhân viên phục vụ.

Lúc đầu, vợ anh cười cho qua. Nhưng khi thấy chồng cứ liên tục lặp lại sở thích này, người vợ tỏ ra khó chịu, thậm chí bật khóc và cho rằng chồng xem “phim người lớn” nhiều nên có bất thường trong suy nghĩ.

Thấy vợ phản ứng mạnh, anh H. dừng lại hành động trên và cũng dần nghĩ mình “có vấn đề”, tự xấu hổ vừa bực bội. Theo thời gian, người đàn ông xuất hiện tình trạng rối loạn cương dương, chỉ muốn tự kích thích với những tưởng tượng của mình, trong khi quan hệ vợ chồng lại mất cảm xúc.

Bác sĩ Duy tư vấn sức khỏe cho một nam bệnh nhân (Ảnh: BS).

Qua trao đổi, bác sĩ nói với người đàn ông đây là kiểu sở thích tình dục không điển hình nhưng vẫn lành mạnh, vì dựa trên đồng thuận, không gây đau đớn hay tổn hại. Anh chỉ đang thiếu ngôn ngữ để nói ra.

Người đàn ông được hướng dẫn cách trao đổi với vợ theo hướng chia sẻ cảm xúc, đồng thời lắng nghe ranh giới của vợ. Sau vài buổi tham vấn cặp đôi, anh H. không còn gánh nặng “mình bất thường”, quan hệ vợ chồng cải thiện đáng kể.

Một trường hợp khác là anh P. (42 tuổi), cũng đến trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM khám vì rối loạn cương dương kéo dài, nhưng các xét nghiệm nam học và siêu âm không thấy bất thường.

Anh P. cho biết có một sở thích mà bản thân cực kỳ xấu hổ, đó là muốn được kích thích vùng quanh hậu môn. Anh không dám nói với vợ vì sợ bị đánh giá là lệch chuẩn hay “biến thái”, nên chỉ dám tự xử lý một mình.

Ngược lại, khi quan hệ với bạn đời, anh vừa cố gắng bình thường nhất, lại lo lắng vợ biết sở thích “kỳ quái” của mình. Căng thẳng kéo dài khiến người chồng dần mất đi bản lĩnh đàn ông.

TS.BSCKII Trà Anh Duy giải thích, xung quanh hậu môn là vùng nhạy cảm thần kinh ở cả nam và nữ, nên cảm giác dễ chịu khi được chạm, massage là chuyện sinh lý bình thường, không liên quan đến xu hướng tính dục.

Anh P. được tư vấn cách chia sẻ với vợ theo từng bước, nói rõ sở thích và cảm giác xấu hổ của bản thân, cũng như nhấn mạnh luôn tôn trọng giới hạn của vợ. Song song đó, anh được hỗ trợ thuốc cương dương liều thấp trong giai đoạn đầu để giảm bớt nỗi sợ không thể quan hệ tình dục.

Cần học cách chia sẻ với bạn đời

Bác sĩ Duy chia sẻ, y văn dùng khái niệm “sở thích tình dục” để chỉ những điều làm một người thấy hứng thú khi gần gũi, gồm: tư thế, bối cảnh, lời nói, kịch bản… Phần lớn các sở thích này đều nằm trong phổ bình thường, miễn có sự đồng thuận, không gây hại và không vi phạm pháp luật.

Chỉ khi các sở thích đó trở thành ám ảnh, bắt buộc, gây khổ sở cho chính người đó hoặc làm tổn hại người khác, mới cần nghĩ tới nhóm lệch lạc tình dục.

Việc tự dán nhãn mình có bệnh có thể dẫn đến những bất thường trong vấn đề tình dục ở nam giới (Ảnh minh họa: BS).

Nghiên cứu năm 2017 của Joyal và Carpentier (công bố trên Journal of Sex Research) với đối tượng là hơn 1.500 người trưởng thành cho thấy, gần 45% trường hợp từng có ít nhất một tưởng tượng tình dục được xếp vào nhóm “không điển hình”.

Trong đó, 2,3-7,6% người được khảo sát thường xuyên nghĩ về điều này. Nghiên cứu nhấn mạnh, việc tưởng tượng hay sở thích tình dục “khác số đông” xảy ra khá phổ biến, và không đồng nghĩa với “bệnh hoạn”.

Từ góc độ khoa học, phần lớn bằng chứng đều ủng hộ việc giao tiếp cởi mở trong đời sống tình dục. Theo nghiên cứu của MacNeil và Byers (2009), những cặp đôi có giao tiếp tình dục tốt hơn sẽ có mức hài lòng tình dục và mối quan hệ cao hơn 15-25% so với nhóm ít nói.

Điều đó không có nghĩa là phải kể hết mọi chi tiết trong một lần. Nhưng nếu cứ im lặng, tự dán nhãn mình có bệnh sẽ dễ dẫn đến rối loạn cương, giảm ham muốn, xa cách tình cảm.

Với những người cảm thấy quá khó để mở lời, việc trao đổi trước với bác sĩ nam khoa hoặc nhà trị liệu tình dục là bước đệm an toàn, giúp họ hiểu mình hơn và tìm ra cách chia sẻ phù hợp với bạn đời.

“Thành thật với bản thân, tôn trọng người bên cạnh và biết tìm sự trợ giúp đúng lúc mới là chuẩn lành mạnh mà khoa học và y học hướng tới”, TS.BSCKII Trà Anh Duy khẳng định.