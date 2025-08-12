Nhiều người dân vùng lũ Nghệ An bị ghẻ nước, nhiễm trùng da

Ngày 12/8, đại diện Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa qua (9-11/8), đoàn công tác của nơi này đã có mặt tại Trung tâm Y tế Tương Dương và Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

Đoàn đã phối hợp cùng ngành Y tế TPHCM khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 700 người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt bão lũ mới đây.

Người dân vùng lũ Nghệ An được các bác sĩ ở TPHCM khám bệnh (Ảnh: BV).

Bác sĩ Bùi Thế Minh Lợi, phòng Chỉ đạo tuyến của đơn vị, cho biết qua kiểm tra, nhiều người dân vùng lũ Nghệ An được ghi nhận mắc các bệnh về da thường gặp sau lũ như ghẻ nước, nấm kẽ chân, nhiễm trùng da…

Vì vậy, ngoài thăm khám và cấp thuốc, đoàn còn hướng dẫn bà con các biện pháp phòng ngừa bệnh về da, bao gồm: Tránh ngâm nước lũ và nước bẩn; nếu buộc phải tiếp xúc cần mang ủng, găng tay; giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt giữ khô kẽ ngón tay, ngón chân.

Người dân cần tắm rửa thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng; khử trùng nguồn nước sinh hoạt, xử lý rác thải đúng cách; khi có dấu hiệu bệnh da, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Hoạt động trên đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của Bệnh viện Da Liễu TPHCM trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đồng bào ở những vùng khó khăn, sau thiên tai.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TPHCM khám da cho người dân (Ảnh: BV).

Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Sở Y tế TPHCM, nơi này đã vượt nghìn cây số tham gia đoàn công tác hỗ trợ ngành y tế tỉnh Nghệ An chăm lo sức khỏe cho khoảng 600 người dân bị ảnh hưởng sau bão Wipha vừa qua.

Công tác chuẩn bị đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chỉ đạo các phòng, khoa thực hiện từ sớm. Trong các ngày 9-11/8, những y bác sĩ nhiệt huyết đã mang theo sứ mệnh blouse trắng đến với đồng bào tại Trung tâm y tế Tương Dương và Kỳ Sơn (Nghệ An).

Tại đây, y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cùng đoàn y tế TPHCM khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tập trung vào các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 - bác sĩ Bùi Trung Hiếu - chia sẻ, bên cạnh công tác khám bệnh, họ còn hướng dẫn người dân biện pháp chăm sóc sức khỏe (nhất là các bệnh truyền nhiễm), cũng như trao gửi thuốc, vật tư y tế cho địa phương.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 kiểm tra sức khỏe cho trẻ (Ảnh: BV).

Theo Sở Y tế TPHCM, Đoàn công tác của địa phương tại Nghệ An gồm 27 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư môi trường đến từ các Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Đoàn xuất phát từ ngày 9/8, đến Thanh Hóa và di chuyển về Nghệ An để thăm, khám, phát thuốc miễn phí, khử khuẩn môi trường cho bà con tại 2 khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Wipha là Tương Dương và Kỳ Sơn.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng hỗ trợ 600 phần quà (trị giá 180 triệu đồng) để Đoàn công tác trao tặng trực tiếp cho người dân tại địa phương.