AI - "trợ lý thông minh" hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh tiêu hóa, ung thư

Thông tin trên được PGS.TS Đào Việt Hằng, Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật chia sẻ tại Hội nghị khoa học quốc tế “Cập nhật các tiến bộ mới trong lĩnh vực nhu động thần kinh ruột khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, diễn ra trong 2 ngày 18-19/10 tại Hà Nội.

PGS.TS Đào Việt Hằng chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Xuân Xuân).

PGS Hằng cho biết, việc chẩn đoán nhóm bệnh này đòi hỏi máy móc hiện đại, kỹ thuật cao, trong khi hệ thống trang thiết bị và chương trình đào tạo trong nước vẫn còn hạn chế. Để làm chủ kỹ thuật, nhiều bác sĩ phải theo học dài hạn ở nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đang được kỳ vọng là “cánh tay nối dài” hỗ trợ bác sĩ, giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.

Theo PGS Hằng, những năm gần đây, AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong y học, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Ở Việt Nam, nhiều cơ sở y tế đã ứng dụng AI trong đọc phim X-quang phổi, nhũ ảnh, CT scan, MRI… giúp rút ngắn thời gian phân tích và tăng độ chính xác.

Theo PGS Hằng, trong lĩnh vực tiêu hóa - gan mật, AI đã được tích hợp vào hệ thống nội soi để phát hiện polyp đại tràng, được thực hiện rất phổ biến.

AI không chỉ giúp phát hiện polyp mà là trợ thủ đắc lực, gợi ý, cảnh báo các tổn thương có nguy cơ ác tính đường tiêu hóa.

Ngoài ra, AI cũng được ứng dụng trong chẩn đoán nhiều bệnh lý khác ở giai đoạn rất sớm. “Có trường hợp khối u phổi chỉ hơn 1cm, dù khối u rất nhỏ, cảnh báo của AI giúp bác sĩ xem xét kĩ lưỡng hơn, nhờ vậy mà phát hiện sớm, tránh bỏ sót. Đó là giá trị thực tiễn rõ rệt mà công nghệ mang lại", PGS Hằng đánh giá.

Chuyên gia này khẳng định, AI là công cụ hỗ trợ, là kênh thông tin để bác sĩ tham khảo, còn bác sĩ vẫn là người quyết định chính, chịu trách nhiệm với chẩn đoán của mình.

Theo PGS Hằng, trong thời đại ngày nay, với nhiều áp lực, căng thẳng, sự thay đổi trong chế độ ăn uống, sinh hoạt làm tăng sự nhạy cảm của hệ tiêu hóa.

Đường tiêu hóa là cơ quan miễn dịch thứ hai của cơ thể. Bởi vậy, chúng ta thường cảm thấy đau, khó chịu, rối loạn tiêu hóa kéo dài… đều liên quan đến hệ thần kinh ruột.

Trong bối cảnh bệnh nhân mắc các bệnh đường tiêu hóa ngày càng gia tăng, hội nghị là cơ hội để các bác sĩ trao đổi, học hỏi từ các ca lâm sàng với các chuyên gia đầu ngành trong nước, chuyên gia nước ngoài...

Nhiều nội dung được chia sẻ tại hội thảo, giúp các bác sĩ cập nhật nhiều kỹ thuật mới (Ảnh: Xuân Xuân).

Hội nghị quy tụ hơn 20 báo cáo viên là chuyên gia hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Nhiều chuyên đề được chia sẻ tại hội nghị, từ các bệnh lý tiêu hóa chức năng phổ biến bao gồm co thắt tâm vị, trào ngược dạ dày - thực quản, khó tiêu chức năng, táo bón mạn tính, còn có buổi thực hành các kĩ thuật thăm dò nhu động cơ bản; phiên thảo luận ca lâm sàng tập trung phân tích chuyên sâu các ca bệnh liên quan đến các bệnh lý: trào ngược họng - thanh quản, nôn và buồn nôn, co thắt tâm vị...

Đặc biệt chuyên đề về hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng sẽ được các chuyên gia chia sẻ góc nhìn toàn diện từ định nghĩa, sinh lý bệnh, biểu hiện lâm sàng, tiếp cận chẩn đoán, chiến lược điều trị cá thể hóa, vai trò của dinh dưỡng, yếu tố tâm lý, tới những hướng nghiên cứu tiềm năng về điều chỉnh hệ vi sinh đường ruột.