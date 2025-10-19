Làm đẹp nói chung và phẫu thuật nâng ngực nói riêng là nhu cầu chính đáng của nữ giới trong xã hội hiện đại. Vấn đề được nhiều người quan tâm là việc làm sao để thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) - người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Ngoại Tim mạch - Lồng ngực cho biết, thực tế điều trị, ông gặp không ít nữ bệnh nhân đến thăm khám trong tâm thế lo sợ.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: Nam Anh).

Có người nghĩ nâng ngực dễ gây ung thư, trường hợp khác lại sợ sau khi đặt túi sẽ không thể cho con bú, hoặc cho rằng đã nâng ngực thì không thể chụp tầm soát được nữa. Vậy, sự thật thế nào?

Đặt túi ngực không ảnh hưởng đến chức năng tuyến vú

Theo PGS Vĩnh, đặt túi ngực là một thủ thuật can thiệp thẩm mỹ để tăng kích thước và cải thiện hình dáng bầu ngực. Về mặt kỹ thuật, bác sĩ sẽ tạo một khoang trống để đưa túi ngực (thường làm từ silicon hoặc gel sinh học) vào hai vị trí phổ biến.

Vị trí đầu tiên là dưới tuyến vú, khi túi được đặt giữa mô tuyến và cơ ngực lớn. Và vị trí thứ hai là dưới cơ ngực lớn. Túi sẽ được đặt bên dưới cơ, nằm tách biệt hoàn toàn với mô tuyến vú.

Chuyên gia khẳng định, trong quá trình đặt túi, nếu bác sĩ không cắt bỏ hay can thiệp vào mô tuyến vú thì cấu trúc tuyến, ống dẫn sữa và khả năng tiết sữa vẫn được bảo tồn. Nói cách khách, đặt túi ngực không ảnh hưởng đến chức năng tuyến vú.

Tuy nhiên, túi ngực có thể làm thay đổi hình ảnh chẩn đoán khi siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh. Vì vậy, khi đi tầm soát ung thư vú, phụ nữ đã từng phẫu thuật nâng ngực nên thông báo trước để sử dụng kỹ thuật chụp đặc biệt, giúp nhìn rõ hơn phần mô tuyến bị che khuất.

Theo chuyên gia, túi ngực không làm tăng nguy cơ ung thư nhưng cần có một số lưu ý đối với chị em phụ nữ (Ảnh: Nam Anh).

Đặt túi ngực có gây ung thư?

Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh chia sẻ, túi ngực không làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng có thể che khuất khối u nhỏ nếu được đặt dưới tuyến vú. Cụ thể, túi nằm ngay phía sau mô tuyến, nên khi siêu âm hay chụp X-quang, những khối u nhỏ nằm sâu có thể bị che lấp hoặc gây ra hình ảnh giả. Nếu người đọc phim không có kinh nghiệm sẽ rất dễ bỏ sót tổn thương.

Để khắc phục, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ áp dụng kỹ thuật có tên “Eklund view”, nhằm tách mô vú ra khỏi túi để quan sát toàn bộ tuyến vú. Trong một số trường hợp, chụp cộng hưởng từ (MRI) cũng được chỉ định để phát hiện sớm khối u.

“Việc tầm soát ung thư vú vẫn hoàn toàn thực hiện được, chỉ cần người chẩn đoán hình ảnh có kinh nghiệm và sử dụng đúng phương pháp.

Chị em chỉ cần thông báo với bác sĩ việc đã nâng ngực để được chụp bằng kỹ thuật phù hợp, không nên quá lo sợ mà bỏ qua kiểm tra sức khỏe định kỳ”, PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh nhấn mạnh.