Ung thư vú - bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, báo Dân trí phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức tọa đàm “Giải mã căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ”.

Chương trình có sự góp mặt của PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, hiện là thành viên danh dự của Hội Tim mạch - Lồng ngực Việt Nam và châu Á.

Tọa đàm có sự góp mặt của PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh (bên phải), Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: Nam Anh).

Toạ đàm “Giải mã căn bệnh nguy hiểm hàng đầu ở phụ nữ” phát trên báo Dân trí, Fanpage Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Đồng thời, độc giả cũng có thể theo dõi trên các nền tảng số như YouTube, TikTok của báo Dân trí.