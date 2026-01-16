836.000 ca khám tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM năm 2025: Bệnh nào nhiều nhất?

Bệnh viêm da cơ địa chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 123.400 lượt. Thông tin này được BSCK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện, công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 diễn ra vào ngày 16/1.

Hội nghị tổng kết năm 2025 của Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh bệnh lây truyền qua đường tình dục: Số liệu đáng chú ý

Theo báo cáo, sau viêm da cơ địa (chiếm hơn 14,7%), các bệnh lý khác có số lượng khám lớn bao gồm trứng cá (hơn 120.500 ca), viêm da tiếp xúc dị ứng (hơn 75.200 ca), vảy nến (gần 52.000 ca) và mụn cơm ở hậu môn - sinh dục (hơn 39.700 ca).

Đặc biệt, trong năm 2025, Bệnh viện Da Liễu TPHCM đã thực hiện khám sàng lọc cho hơn 10.600 trường hợp nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục.

Tổng cộng, có hơn 6.600 bệnh nhân được chẩn đoán giang mai muộn, hơn 2.000 ca giang mai 2, 1.700 ca bệnh lậu và hơn 33.800 ca mồng gà.

Năm 2025, Bệnh viện Da Liễu TPHCM điều trị nội trú hơn 1.600 ca, không ghi nhận tử vong; công tác cấp cứu được bảo đảm, chỉ 7 trường hợp kích hoạt báo động đỏ. Song song hoạt động chuyên môn, bệnh viện tham gia tích cực công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân tại Nghệ An, Khánh Hòa và Phú Yên.

Mục tiêu trọng tâm năm 2026

Một trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (Ảnh: BV).

Trong năm 2026, Bệnh viện Da Liễu TPHCM đặt mục tiêu tiếp nhận hơn 844.600 lượt khám bệnh ngoại trú và điều trị hơn 1.660 trường hợp nội trú. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kết quả điều trị bệnh phong, hướng tới thanh toán bệnh này trong cộng đồng.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, hướng tới loại trừ giang mai lây từ mẹ sang con vào năm 2030 trên địa bàn TPHCM.

Để đạt được mục tiêu này, Bệnh viện sẽ đẩy mạnh thông tin, giáo dục và truyền thông, đặc biệt nhắm vào các nhóm quần thể nguy cơ cao như quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM), phụ nữ bán dâm, người nghiện chích ma túy, người nhiễm HIV và bạn tình của họ.

Bệnh viện cũng sẽ tư vấn sàng lọc giang mai cho phụ nữ mang thai, triển khai lồng ghép hoạt động xét nghiệm HIV và giang mai tại các cơ sở y tế và cộng đồng cho các đối tượng nguy cơ cao.

Song song đó, đơn vị sẽ tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị cho cán bộ y tế, cũng như giám sát, theo dõi, đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh lây qua đường tình dục.