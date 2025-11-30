Nhiều bà con vùng lũ mắc bệnh mạn tính, da liễu, rối loạn tiêu hóa

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong hai ngày 27-28/11, đoàn công tác của bệnh viện đã có mặt tại các xã Hòa An và Hòa Quang Nam (tỉnh Đắk Lắk), mang theo sự hỗ trợ y tế, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Ngay ngày đầu tiên, hơn 600 người dân xã Hòa An đã được các bác sĩ thăm khám và cấp thuốc miễn phí.

Trong 2 ngày, đã có 1.300 người dân vùng lũ được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Anh Phan Văn Hiền, đại diện Trạm Y tế xã Hòa An, chia sẻ: “Bà con ở đây rất mong được thăm khám, nhất là sau những ngày ngâm mình trong nước lũ, dễ mắc các bệnh ngoài da và bệnh do vi khuẩn".

Trong ngày tiếp theo, đoàn đến xã Hòa Quang Nam - một địa phương ngập lụt nặng nề khác của Đắk Lắk. Trong ngày này, gần 700 người dân đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí, cùng với đó là 200 suất quà hỗ trợ được trao tận tay người dân.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Sau hai ngày làm việc, đoàn đã khám cho hơn 1.300 lượt người dân và cấp phát một lượng lớn thuốc men. Qua khám sàng lọc, chúng tôi nhận thấy hai nhóm bệnh nổi bật là các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tai mũi họng và các bệnh xuất hiện sau lũ lụt như bệnh da liễu, rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn hô hấp…”.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi thăm khám cho người dân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bên cạnh việc thăm khám, đoàn cũng phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để hỗ trợ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, cấy mẫu vi sinh, cũng như đào tạo cán bộ y tế địa phương về các biện pháp phòng bệnh sau thiên tai.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Những ngày làm việc tại Đắk Lắk, chúng tôi không chỉ cứu chữa bệnh nhân mà còn giúp họ nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh. Đây là điều quan trọng để bà con có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình trong tương lai".

Bàn chân người dân bị tổn thương do ngâm nước lũ kéo dài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài việc khám chữa bệnh, đoàn công tác còn hướng tới việc đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe của bà con, xử lý các trường hợp bệnh lý nghiêm trọng và đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Trước đó, ngay khi mưa lũ xảy ra, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác, cử gần 30 chuyên gia trong các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, da liễu, tim mạch, hô hấp, nhi khoa và kiểm soát nhiễm khuẩn vào Đắk Lắk hỗ trợ công tác y tế cho người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, toàn thể cán bộ bệnh viện đã tự nguyện trích một ngày lương để gửi tặng đồng bào Đắk Lắk. Trong đợt này, Bệnh viện Bạch Mai ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk trong công tác khắc phục hậu quả của bão lũ.