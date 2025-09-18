Boehringer Ingelheim nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ qua sáng kiến Angels

Bà Trịnh Thu Vân, Giám đốc Bộ phận Y khoa tại Boehringer Ingelheim Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý các nhóm Y khoa, Đăng ký thuốc, Cảnh giác Dược và Chăm sóc Đột quỵ chia sẻ về phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, cũng như những tiến bộ trong điều trị căn bệnh này.

Bà Trịnh Thu Vân (áo trắng), Giám đốc Bộ phận Y khoa, Boehringer Ingelheim Việt Nam tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu 2025 (Ảnh: BTC).

Bà đánh giá thế nào về quy trình tiếp nhận, điều trị và phục hồi bệnh nhân đột quỵ ở Việt Nam?

- Tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tàn phế.

Những năm gần đây, quy trình tiếp nhận, điều trị và phục hồi bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện rõ rệt.

Tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu tổ chức tại Hà Nội mới đây, lãnh đạo ngành y tế đã nhấn mạnh những bước tiến trong việc xây dựng mạng lưới chăm sóc đột quỵ.

Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu 2025 tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Từ năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 47, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập các đơn vị đột quỵ tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Từ năm 2017, sáng kiến Angels (Angels Initiative) là chương trình phi lợi nhuận và chăm sóc sức khỏe toàn cầu - do công ty Boehringer Ingelheim khởi xướng cùng với Hội đột quỵ Thế giới (WSO) và Hội đột quỵ châu Âu (ESO) - đã hỗ trợ chuẩn hóa quy trình chăm sóc và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam.

Chương trình này đã hỗ trợ các bệnh viện, y bác sĩ như thế nào trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ?

- Chương trình Angels - với mục tiêu “Nhiều hơn và tốt hơn” - đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều trị đột quỵ tại Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay, hơn 130 bệnh viện trên cả nước được công nhận là “Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ”. Đây là những cơ sở có khả năng xử trí cấp cứu đột quỵ nhồi máu não bằng liệu pháp tiêu sợi huyết nội khoa hoặc can thiệp nội mạch lấy huyết khối.

Trong năm 2025, có khoảng 50 bệnh viện đạt giải thưởng chất lượng điều trị theo chuẩn của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO-Angels Awards), ở các mức độ vàng, bạch kim và cao nhất là kim cương.

Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai là một trong bốn trung tâm trên toàn cầu đạt nhiều giải kim cương, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu của Hội Đột Quỵ Thế giới.

Người bệnh được hưởng lợi gì từ chương trình này?

- Chương trình Angels hỗ trợ các bệnh viện và trung tâm điều trị đột quỵ thông qua 4 trụ cột chính:

Chuẩn hóa quy trình: Cung cấp bảng kiểm, quy trình điều trị, và túi cấp cứu theo chuẩn của WSO/ESO.

Đào tạo chuyên môn: Tổ chức các hội thảo, huấn luyện đào tạo trực tuyến và trực tiếp về quy trình cấp cứu và theo dõi, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ.

Kết nối cộng đồng chuyên gia: Tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia, giúp các bác sĩ học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Quản lý chất lượng: Hỗ trợ đánh giá hiệu quả điều trị thông qua hệ thống RES-Q và các giải thưởng WSO-Angels nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục.

Nhờ sự phát triển của mạng lưới các trung tâm đột quỵ đạt chuẩn và quy trình điều trị được tối ưu hóa, bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam hiện có cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời và hiệu quả hơn.

Tỷ lệ bệnh nhân được cấp cứu trong “thời gian vàng” (dưới 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng) tăng lên đáng kể.

Thông qua sáng kiến Angels, Boehringer Ingelheim sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng mạng lưới các trung tâm đột quỵ đạt chuẩn, đồng hành cùng các đơn vị chuyên môn, hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng nhận diện các dấu hiệu đột quỵ và xử trí đúng, kịp thời.

Đây không chỉ là hành động cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cấp cứu và điều trị đột quỵ mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu “cải thiện cuộc sống cho các thế hệ” của Boehringer Ingelheim tại Việt Nam.

Với tỷ lệ các ca mắc mới đột quỵ thuộc nhóm cao nhất ở Đông Nam Á, bà có khuyến nghị gì để giảm gánh nặng đột quỵ ở Việt Nam?

- Mở rộng mạng lưới các đơn vị đột quỵ đạt chuẩn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; ban hành bộ tiêu chí đánh giá trung tâm đột quỵ áp dụng trên toàn quốc; tăng cường đào tạo chuyên sâu về cấp cứu, can thiệp và phục hồi chức năng, xây dựng chương trình quốc gia về đột quỵ với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc, tử vong và tàn phế theo hướng liên ngành và bền vững.

Mỗi người cần thực hành lối sống lành mạnh: tăng cường vận động, ăn uống hợp lý, kiểm soát cân nặng, tránh các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, uống rượu bia, căng thẳng kéo dài. Người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, rung nhĩ… cần tuân thủ điều trị, theo dõi định kỳ.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về dấu hiệu nhận biết đột quỵ (méo miệng, yếu liệt tay chân, khó nói) và hành động kịp thời (FAST), đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có điều trị đột quỵ, là yếu tố then chốt.