Trữ mô buồng trứng đem lại cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữ

Giữ lại cơ hội làm mẹ cho nhiều chị em

Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết tại hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025, diễn ra trong 2 ngày 9-10/11 tại Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, hội nghị là sự kiện khoa học có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Sản phụ khoa, đồng thời đánh dấu hơn 25 năm hợp tác chuyên môn bền chặt giữa Việt Nam và Pháp trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y học, thu hút hơn 1.500 đại biểu, hơn 80 báo cáo viên trong và ngoài nước đến từ Pháp, Australia, Italy, Đức, Malaysia…

GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, kỹ thuật bảo tồn chức năng sinh sản sẽ sớm được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: P.V).

Ngoài các chuyên đề về siêu âm chẩn đoán trước sinh, ung thư phụ khoa, di truyền - chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, rau cài răng lược, sảy thai liên tiếp, sinh non, trí tuệ nhân tạo trong sản khoa, chủ đề bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư là một nội dung rất mới mẻ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

"Trước đây, khi phụ nữ mắc bệnh, bác sĩ thường chỉ định cắt bỏ hoặc phá hủy cơ quan sinh sản. Xu hướng hiện đại là điều trị nhưng vẫn bảo tồn để duy trì chức năng sinh sản và nội tiết. Đến nay, đã có hàng trăm trẻ em trên thế giới cũng được sinh ra từ việc bảo tồn mô buồng trứng ở những người mẹ bị ung thư buồng trứng.

Hay như trường hợp bé gái 11 tuổi bị ung thư buồng trứng phải cắt để điều trị, nhưng nhờ buồng trứng được bảo tồn, 13 năm sau cô bé đã được cấy ghép buồng trứng, sinh con", GS Ánh thông tin.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kỹ thuật này sẽ sớm được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang lại cơ hội làm mẹ cho nhiều phụ nữ.

GS Ánh cho biết, kỹ thuật này được chỉ định ở những người bị ung thư vùng tiểu khung…và phải xạ trị vì khi xạ trị, có nguy cơ cao bị phá hủy buồng trứng lành, hoặc trường hợp phụ nữ vì một số điều kiện mà sinh con muộn.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang là đơn vị đầu tiên bắt đầu triển khai kỹ thuật này. Đã có nhiều cán bộ của bệnh viện đi học, bệnh viện cũng đã đề xuất với Bộ Y tế giải pháp đột phá này.

Ngành sản phụ khoa đang chuyển mình mạnh mẽ

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá, ngành sản phụ khoa đang chuyển mình mạnh mẽ, hòa vào dòng chảy của y học thế giới, khi tập trung vào những chuyên đề tiên phong như trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc thai kỳ và ung thư cổ tử cung, di truyền học trong chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản hiện đại, bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư.

Theo GS.TS Trần Văn Thuấn, thời gian tới, ngành sản phụ khoa cần tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các thuật toán học máy trong sàng lọc nguy cơ, chẩn đoán sớm và quản lý thai kỳ nguy cơ cao, để không một thai phụ nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, cần khẩn trương chuẩn hóa quy trình chăm sóc toàn diện bà mẹ - trẻ sơ sinh, từ tiền sản đến hậu sản, gắn với các hướng dẫn quốc tế và thực tiễn Việt Nam, để giảm tử vong mẹ, giảm tai biến sản khoa, và nâng cao chất lượng sống của phụ nữ.

Đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong mô hình "trường - viện - bệnh viện" và hình thành các trung tâm xuất sắc trong hỗ trợ sinh sản, ung thư phụ khoa, y học bào thai và di truyền học, đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (ngoài cùng bên phải) trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" tới 4 chuyên gia nước ngoài (Ảnh: P.V).

Trong dịp này, Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” tới 4 chuyên gia quốc tế, những người đã cống hiến thầm lặng, bền bỉ và hiệu quả cho sự phát triển của sản phụ khoa Việt Nam. Các giáo sư, bác sĩ không chỉ là những người thầy thuốc tài năng, mà còn là cầu nối văn hóa và tri thức giữa hai dân tộc, những hạt giống của lòng tin và tình bạn trong ngành y.