Cô gái sống sót thần kỳ sau khi bị container tông dập phổi, vỡ buồng trứng

Ngày 7/10, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã tiếp nhận và cứu sống một nữ bệnh nhân trẻ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cô gái bị container tông dập phổi, vỡ buồng trứng nguy kịch

Bệnh nhân là cô gái tên N.T.H. (24 tuổi, ngụ TPHCM). Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13/9, H. bị container tông và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc chấn thương, đa chấn thương nặng.

Cụ thể, bệnh nhân có chấn thương ngực kín (dập phổi phải), chấn thương bụng kín (vỡ bàng quang và buồng trứng phải) gây xuất huyết ổ bụng, gãy gai ngang đốt sống L2–L5, gãy phức tạp khung chậu.

Bác sĩ xem kết quả chụp chiếu hình ảnh của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là trường hợp chấn thương phức tạp, người bệnh có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng liên chuyên khoa nỗ lực cứu chữa bệnh nhân.

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật liên chuyên khoa được triển khai khẩn cấp. Các bác sĩ đã thực hiện cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy, ngăn ngừa tổn thương nội tạng, đồng thời khâu bàng quang, bảo vệ hệ tiết niệu và khâu buồng trứng phải.

Sau nhiều giờ khẩn trương, ê-kíp phẫu thuật đã ngăn chặn được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công và giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Nhiều ca gãy khung chậu kiểu “gió thổi” được cứu sống

Trải qua 2 tuần điều trị tích cực, khi huyết động ổn định, bệnh nhân được tháo cố định ngoài và phẫu thuật lần hai để nắn chỉnh lại các di lệch, kết hợp xương bằng nẹp vít bên trong, giúp cố định vững chắc khung chậu.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Đặc biệt, quá trình phẫu thuật của bệnh nhân có sử dụng công nghệ in 3D giúp bác sĩ tiên lượng mức độ khó của phẫu thuật, chọn các nắn chỉnh khung chậu và vị trí đặt nẹp. Đến ngày 6/10, bệnh nhân có thể ngồi dậy và xuất viện.

BSCKI Trần Quang Khanh, khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ, bệnh nhân bị gãy khung chậu kiểu "gió thổi", một dạng gãy rất phức tạp, chiếm khoảng 6% các trường hợp gãy khung chậu.

Đây là loại gãy do chấn thương năng lượng cao, kết hợp giữa lực nén trước - sau và lực tác động bên, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh đặc trưng như "bị gió thổi".

Tổn thương này thường đi kèm gãy xương cùng và tổn thương khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu, gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí đúng cách. Vì vậy, mục tiêu điều trị là phục hồi cấu trúc giải phẫu khung chậu và cố định vững chắc bằng nẹp vít, giúp bệnh nhân sớm vận động trở lại.

"Ở trường hợp này, khung chậu mất vững cả cung trước và sau, nên sau khi nắn chỉnh, chúng tôi cố định cung trước bằng nẹp vít và cung sau bằng vít xốp”, bác sĩ Khanh chia sẻ.

Bệnh nhân hồi phục sau quá trình điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng nhấn mạnh, đây là một trong nhiều ca bệnh nguy hiểm được cấp cứu thành công, minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các chuyên khoa.

Việc chẩn đoán chính xác, xử trí nhanh chóng và phẫu thuật đúng thời điểm đã giúp bệnh nhân được cứu sống và hồi phục ngoạn mục.

Cũng theo Bệnh viện Quân y 175, vài năm trở lại đây, đơn vị đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều trường hợp gãy khung chậu phức tạp, trong đó có một số ca gãy kiểu “gió thổi”.

Tuy nhiên, đây là một trong những ca hiếm hoi bệnh nhân bị đa chấn thương kết hợp rất nặng được cứu sống và phục hồi tốt, nhờ kích hoạt kịp thời hệ thống báo động đỏ liên chuyên khoa cùng năng lực phẫu thuật chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ chấn thương chỉnh hình.