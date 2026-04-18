Người nước ngoài hào hứng đi hiến máu ở TPHCM

Sáng 18/4, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Bình Trưng (TPHCM) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện - kết nối trái tim nhân ái”, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu.

Bà Đinh Thị Bích tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: Xuân Đoàn).

Dù chương trình dự kiến bắt đầu từ 7h, từ rất sớm đã có đông người dân đến đăng ký tham gia tại địa chỉ 199 đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng. Tại điểm hiến máu, người tham gia được nhân viên y tế hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra huyết áp, khám sàng lọc và thực hiện theo đúng quy trình.

Bà Đinh Thị Bích (42 tuổi, ngụ phường Phước Long) cho biết, sáng nay bà cùng 4 người bạn đến tham gia sau khi biết thông tin từ bạn bè. Trung bình mỗi năm, bà Bích hiến máu 2-3 lần, và đây là lần thứ 2 trong năm nay.

“Hồi tháng 1, tôi có tham gia hiến máu tại phường Phước Long. Tôi hy vọng những giọt máu của mình có thể góp phần giúp đỡ những người đang cần”, bà Bích chia sẻ.

Trong khi đó, ông Đặng Tấn Anh (45 tuổi, giáo viên của Trường Tiểu học An Phú) cho biết đây là lần thứ 30 ông tham gia hiến máu. Nhận được thông báo từ nhà trường, nam giáo viên cùng một đồng nghiệp đăng ký tham gia ngay.

Ghi nhận trong buổi sáng, rất đông người dân xếp hàng lần lượt đến đăng ký hiến máu. Dù số lượng đông, công tác tiếp nhận, kiểm tra vẫn được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn.

Du khách nước ngoài đăng ký tham gia hiến máu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương.

Roys Shawn David (32 tuổi, đến từ châu Âu) cho biết anh được bạn bè rủ tham gia, anh đánh giá quy trình tại đây diễn ra nhanh gọn, chu đáo.

Trước đó, sáng 17/4, Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 120 người dân trên địa bàn phường cùng đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, công đoàn viên, hội viên, thanh niên. Kết quả ngày hội tiếp nhận được 97 túi máu an toàn.

Cán bộ Công an phường Xuân Hòa tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: MTTQ phường Xuân Hòa).

Tại phường Rạch Dừa, ngày hội hiến máu thu hút sự tham gia của lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và người dân 25 khu phố trên địa bàn. Kết quả thu về được 353 đơn vị máu, góp phần chung tay cùng ngành y tế trong công tác cứu chữa người bệnh.