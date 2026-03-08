Hơn 5.000 người ở TPHCM "trao đi cơ hội sống" trong ngày 8/3

Ngày 8/3, chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ năm thứ 18, do báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và nhiều đơn vị tổ chức đã diễn ra tại trường Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Chương trình hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hoạt động này tiếp tục lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong thời điểm đầu năm khi nhu cầu máu tại các cơ sở y tế luôn ở mức cao.

Chủ nhật đỏ 2026 tại TPHCM thu hút hơn 5.000 sinh viên đến từ khoảng 20 trường đại học trên địa bàn thành phố cùng nhiều người dân tham gia hiến máu, cũng như các hoạt động đồng hành.

Hơn 5.000 sinh viên và người dân tham gia chương trình Chủ nhật đỏ tại TPHCM ngày 8/3 (Ảnh: TP).

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” không chỉ là một khẩu hiệu. Khi tham gia chương trình, người dân không chỉ trao đi một đơn vị máu mà đang trao đi một cơ hội sống, một niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ đợi phép màu.

Đó chính là món quà ý nghĩa nhất, nhân văn nhất dành tặng cho cuộc đời trong ngày 8/3 đặc biệt.

Lần đầu đồng hành cùng chương trình, nữ ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ, một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Một sự sẻ chia nhỏ hôm nay có thể mang lại hy vọng sống cho ai đó vào ngày mai, và thanh xuân của chúng ta sẽ được nhớ đến bằng những hành động tử tế.

"Khi nhiều người cùng chung tay, những hành động tưởng chừng nhỏ bé có thể tạo nên những phép màu cho xã hội”, nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kêu gọi cộng đồng lan tỏa tinh thần hiến máu thiện nguyện khi tham gia hoạt động trên.

Hoạt động hiến máu mang ý nghĩa quan trọng đặc biệt ở thời điểm sau Tết Nguyên đán (Ảnh: TP).

PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, vai trò của máu trong công tác điều trị đặc biệt quan trọng. Bởi nếu không có máu, bác sĩ cho dù có giỏi tới đâu cũng không thể thực hiện hết tất cả phương pháp để cứu bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp đa chấn thương.

Trong năm, thời điểm thiếu máu nhiều nhất thường rơi vào giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Do đó, chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức dịp này mang rất nhiều ý nghĩa.

"Chúng tôi rất cần sự chung tay của cộng đồng trong công tác hiến máu, như hoạt động diễn ra hôm nay. Và không chỉ hiến máu đơn thuần, chúng tôi cũng kêu gọi người dân hiến tiểu cầu, rộng hơn là hiến các nhóm máu hiếm, vì điều này mang lại lợi ích rất lớn cho công tác điều trị của ngành y tế", PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức nói.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao 100 suất học bổng cho sinh viên hiến máu nhiều lần, đồng thời tặng 20 máy tính cho các trường đại học trên địa bàn TPHCM, nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.