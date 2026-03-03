Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu trong 5 ngày

Chiều 3/3, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam chính thức phát động Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIX - năm 2026.

Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc", Lễ hội Xuân hồng được tổ chức trong 10 ngày liên tục (từ ngày 27/2 đến 8/3) tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội với mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh bày tỏ sự xúc động, khi hàng nghìn người đã hiến máu vì người bệnh trong những ngày đầu năm mới (Ảnh: P.V).

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết, chỉ trong 5 ngày đầu, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu.

Theo PGS Thanh, mỗi đơn vị máu được tiếp nhận tại lễ hội là một "món quà của sự sống", kết tinh từ lòng trắc ẩn và trách nhiệm công dân cao cả. Đối với người hiến tặng, việc trao đi giọt hồng đầu năm không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là một hành trình gieo mầm hạnh phúc, cầu chúc sự an lành cho bản thân và cộng đồng.

"Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến hàng nghìn người dân đã đến Viện và các điểm hiến máu cố định để trao đi những giọt máu quý giá của mình. Những nghĩa cử thầm lặng ấy đã thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.

Kết quả ấy là minh chứng thuyết phục cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của hàng triệu người dân về ý nghĩa của việc hiến máu đầu xuân, một sự thay đổi mà Lễ hội Xuân hồng đã bền bỉ vun đắp trong gần 2 thập kỷ qua. Từ tâm lý e ngại ban đầu, đến nay hiến máu đầu năm đã trở thành một hành động đẹp, một cách khởi đầu năm mới đầy nhân văn và trách nhiệm", PGS Thanh chia sẻ.

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng các nghệ sĩ, ca sĩ đồng hành với chương trình thăm hỏi người hiến máu (Ảnh: P.V).

Với những giá trị tốt đẹp mà Lễ hội Xuân hồng mang lại cho cộng đồng, xã hội, từ năm 2010, Lễ hội Xuân hồng đã được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện lựa chọn là một trong những “chiến dịch” hiến máu lớn, trọng điểm trong năm, được chỉ đạo triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không chỉ đóng góp số lượng máu lớn phục vụ cấp cứu, điều trị, Lễ hội Xuân hồng còn tạo dựng mô hình vận động bài bản, cách tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và văn minh; từ đó lan tỏa, được nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng tổ chức. Trải qua 18 năm, chỉ tính riêng tại TP Hà Nội, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIX năm nay diễn ra trong 10 ngày, dự kiến tiếp nhận 10.000 đơn vị máu.

Một bạn trẻ tham gia hiến máu chiều 3/3 (Ảnh: P.V).

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Lễ hội Xuân hồng năm 2026 tiếp tục là món quà đầu xuân quý giá được dành tặng những người bệnh cần máu.

Sự kiện góp phần thay đổi nhận thức, biến việc hiến máu cứu người từ một lời kêu gọi trở thành một thói quen văn hóa, một nét đẹp trong phong cách sống của người dân.

Theo Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam Trịnh Xuân Thủy, để chuẩn bị cho 10 ngày chính hội, ngay từ những ngày cận kề Tết đến những ngày sau kỳ nghỉ Tết, hàng trăm tình nguyện viên của Hội đã tổ chức 324 kíp tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các cổng trường đại học, bến xe buýt, công viên…

Bên cạnh đó, tập thể Hội cũng đã tạo nên nhiều chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu vì sự sống người bệnh…

Tính đến trước ngày khai mạc, Ban Tổ chức đã thống kê có hơn 12.000 lượt người đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2026.