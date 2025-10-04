Người đàn ông suýt chết vì tưởng "ngáy càng to thì ngủ càng sâu"

Lầm tưởng về tiếng ngáy

Đó là trường hợp của ông T.V. (64 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Như nhiều người cùng độ tuổi, ông V. xem ngáy là hiện tượng sinh lý bình thường. Khi còn trẻ, người đàn ông thường xuyên công tác xa, uống rượu bia nhiều và gặp căng thẳng trong công việc, nên tin rằng ngáy chỉ là dấu hiệu mệt mỏi, và càng ngáy to thì ngủ càng sâu.

Chỉ đến khi bước sang tuổi nghỉ hưu, có thời gian chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, ông mới bắt đầu để ý có cảm giác nuốt vướng ở họng, giấc ngủ chập chờn. Người thân than phiền ông ngáy rất to và thở không đều trong lúc ngủ.

“Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi không chỉ mệt mỏi, khô họng, đau đầu mà còn thấy áy náy vì làm phiền giấc ngủ của người thân”, người đàn ông cho biết.

Tin tưởng vào chất lượng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sau ca phẫu thuật sỏi niệu quản thành công cách đây một năm, ông V. tiếp tục đến đây thăm khám.

Qua nội soi, ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh, phụ trách khoa Liên chuyên khoa ghi nhận người bệnh có amidan phì đại, amidan đáy lưỡi quá phát, sa màn hầu và hẹp eo họng, là những yếu tố gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ. Để đánh giá toàn diện, ông được chỉ định đo đa ký giấc ngủ tại nhà.

Kết quả khiến các bác sĩ cũng bất ngờ, khi trung bình mỗi giờ ông V. bị ngưng thở đến 32 lần, nồng độ oxy trong máu nhiều lúc chỉ còn 81%, mức rất nguy hiểm. Cộng thêm bệnh nền rối loạn mỡ máu, người đàn ông có nguy cơ dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.

Trung bình khi ngủ, ông V. bị ngưng thở tới 32 lần mỗi giờ (Ảnh: BVCC).

Ông V. được chẩn đoán tình trạng ngưng thở khi ngủ mức độ nặng, cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ biến chứng. Nhưng khi nghe đến phẫu thuật, ông lại phân vân. Ở tuổi ngoài 60, ông lo sợ ca mổ không suôn sẻ, sức khỏe giảm sút sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con.

Từ nỗi áy náy vì làm phiền giấc ngủ của gia đình, nay ông lại lo lắng nhiều hơn nếu chẳng may có biến cố xảy ra. Được bác sĩ giải thích rõ ràng và người thân động viên rằng chỉ cần ông khỏe mạnh thì cả nhà mới yên tâm, bệnh nhân mới yên lòng và đồng ý điều trị.

Cắt amidan bằng Coblator - Giải pháp an toàn cho người cao tuổi

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật chỉnh hình màn hầu cải tiến, kết hợp cắt amidan khẩu cái và amidan đáy lưỡi bằng Coblator. Ca mổ do ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trực tiếp thực hiện.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật chỉnh hình màn hầu cải tiến, kết hợp cắt amidan khẩu cái và amidan đáy lưỡi bằng Coblator (Ảnh: BVCC).

Nhờ đội ngũ giàu kinh nghiệm và sự hỗ trợ của hệ thống Coblator hiện đại, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Với cơ chế vừa cắt vừa cầm máu ở mức nhiệt độ thấp (40-70°C), Coblator giúp hạn chế chảy máu, giảm bỏng nhiệt sâu và giảm đau sau mổ rõ rệt so với dao điện truyền thống.

Đây là phương pháp phù hợp cho người lớn tuổi hoặc có bệnh nền, khi có độ chính xác cao và độ an toàn vượt trội.

“Coblator giúp chúng tôi vừa loại bỏ tổ chức amidan phì đại, vừa cầm máu tại chỗ. Điều này rất quan trọng với người bệnh lớn tuổi, đặc biệt có bệnh nền rối loạn mỡ máu - vốn dễ mất máu và gặp biến chứng tim mạch trong mổ”, bác sĩ Lê Nhật Vinh chia sẻ.

Tìm lại giấc ngủ ngon chỉ sau 12 giờ

Điều khiến gia đình bất ngờ là chỉ 12 giờ sau phẫu thuật, ông V. đã có thể ăn uống và giao tiếp bình thường. 24 giờ sau mổ, cơn đau vùng hầu họng giảm đáng kể, người bệnh tự sinh hoạt, đi lại dễ dàng và nói chuyện lưu loát.

Sau 2 ngày được chăm sóc tích cực, ông xuất viện trong tình trạng ổn định. Và khi bệnh nhân tái khám sau 7 ngày, bác sĩ Vinh nhận thấy vết mổ liền tốt, tình trạng đau giảm hẳn, chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt, không còn tiếng ngáy.

“Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, ngủ sâu hơn, không còn những lần giật mình vì ngưng thở”, ông chia sẻ sau ca phẫu thuật.

Chị T., con gái của ông cũng cho biết: “Cha tôi sau phẫu thuật sức khỏe cải thiện rõ rệt, cả nhà cũng yên giấc, không còn những lần giật mình do tiếng ngáy to hàng đêm”.

Ngày tái khám, ông V. cho biết vết mổ lành nhanh và không còn những tiếng ngáy giữa đêm (Ảnh: BVCC).

Ngưng thở khi ngủ - Mối nguy thầm lặng

Theo Bộ Y tế, có 5-10% dân số Việt Nam mắc ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, chủ yếu là nam giới trung niên, đặc biệt ở nhóm thừa cân, thường xuyên rượu bia và chịu áp lực công việc.

Nếu không điều trị, bệnh có thể gây biến chứng nặng nề đến tim mạch và não bộ như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, thậm chí đột quỵ.

ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh cho biết, ông V. là trường hợp điển hình của hội chứng ngưng thở khi ngủ ở nam giới cao tuổi có thói quen rượu bia, áp lực công việc và bệnh nền tim mạch - chuyển hóa.

Điều quan trọng là người bệnh không được chủ quan với tiếng ngáy. Ngáy to kéo dài không phải dấu hiệu của giấc ngủ ngon, mà có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh lý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA).

Người bệnh cần sớm thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng tại các cơ sở y tế điều trị ngáy và ngưng thở khi ngủ uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.