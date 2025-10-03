Ca ghép tạng đặc biệt, người lính quân y hồi sinh nhờ lá gan của anh ruột

Ngày 3/10, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu đặc biệt lần thứ 9, cứu sống một thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, đồng thời là một y sĩ quân y.

Người lính quân y nguy kịch vì bạo bệnh

Bệnh nhân là thiếu tá, y sĩ Đỗ Văn Công (40 tuổi), công tác tại một đơn vị phía Nam. Trong nhiều năm, anh đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, gắn bó cùng đồng đội trên thao trường và trong đời sống thường nhật.

Anh có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 tháng, do bận tham gia nhiều nhiệm vụ nên người lính quân y đã ngưng sử dụng thuốc kháng.

Vài ngày trước khi nhập viện, anh xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, vàng da. Khi đến Bệnh viện Quân y 175, xét nghiệm cho thấy men gan và bilirubin (sắc tố sinh ra trong quá trình hồng cầu phân hủy trong máu) tăng cao, chức năng gan suy giảm nhanh chóng.

Thiếu tá Đỗ Văn Công điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, bệnh nhân từ tỉnh táo chuyển sang hôn mê gan (hội chứng não gan độ 4 do nhiễm độc), kèm rối loạn đông máu nặng. Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp trên nền mạn, tiến triển rất nhanh, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn.

Hội đồng chuyên môn xác định, ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Phép màu từ lá gan người anh hiến tặng

Trong giờ phút sinh tử, người anh trai ruột 44 tuổi của bệnh nhân tình nguyện hiến gan cứu em. Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn tất toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật.

Ca mổ được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cùng sự hướng dẫn chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng, huy động hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên từ nhiều chuyên khoa.

Ca ghép gan được thực hiện bởi rất nhiều nhân viên y tế (Ảnh: BV).

Kết quả, lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường.

“Tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, đặc biệt là tình trạng nhiễm độc não, mặc dù bệnh nhân liên tục được thay huyết tương và lọc máu.

Do vậy, tiên lượng lúc đó cực kỳ xấu. Nếu không được ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Đây thực sự là cuộc chạy đua với tử thần", thiếu tá, BSCK1 Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng ê-kíp ghép gan chia sẻ.

Sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, người lính quân y đã nắm tay anh ruột với ánh mắt tràn đầy biết ơn. Khoảnh khắc ấy khiến toàn bộ kíp mổ xúc động và tự hào về ý nghĩa của nghề y trong quân đội.

Sau ghép gan, bệnh nhân đang hồi phục rất tốt (Ảnh: BV).

Hiện tại, thiếu tá Đỗ Văn Công đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể tự sinh hoạt và dự kiến sớm trở lại với gia đình, đơn vị để tiếp tục công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Dấu ấn nhân văn và sự phát triển chuyên môn

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh, ca ghép gan cấp cứu số 9 là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ ghép tạng tại đơn vị.

Nếu như ở ca ghép gan đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ tới 15 chuyên gia, thì đến nay chỉ còn 2 chuyên gia hỗ trợ quan sát. Điều đó cho thấy ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong các ca theo kế hoạch lẫn cấp cứu.

Đây cũng là minh chứng cho sự khoa học, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ca ghép gan cấp cứu số 9 là minh chứng cho sự phát triển lĩnh vực ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Thông qua trường hợp trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo những người mắc virus viêm gan B (HBV) đang được kiểm soát bằng thuốc kháng virus tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc đột ngột.

Điều này sẽ làm mất cơ chế kìm hãm virus, dẫn đến sự nhân lên ồ ạt của HBV, kích hoạt trạng thái phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.

Từ đó, gây phản ứng viêm mạnh tại gan, làm men gan tăng vọt, thậm chí gây suy gan cấp nặng hoặc tối cấp, với tiên lượng tử vong cao, nhất là ở người đã có xơ gan hoặc dự trữ chức năng gan kém.

Việc ngừng thuốc kháng virus chỉ được cân nhắc theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ và luôn phải theo dõi chặt chẽ.