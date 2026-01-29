Người đàn ông nhập viện với bàn tay nằm trong máy xay thịt

Các bác sĩ nhanh chóng tháo rời máy xay ra khỏi tay bệnh nhân (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 28/1, Bệnh viện Đại học Y Dược, Hoàng Anh Gia Lai, tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.T.B. (SN 1966, trú tại xã Pờ Tó, Gia Lai), nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát do cuốn vào máy xay thịt.

Trước đó, ngày 26/1, bệnh nhân B. được người nhà đưa vào cấp cứu khi bàn tay phải mắc kẹt trong máy xay thịt.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiếp nhận và nhanh chóng phẫu thuật tháo rời máy xay khỏi tay bệnh nhân, đồng thời tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương và tạo hình bàn tay.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ các ngón tay bị dập nát nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân. Đến nay, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, tỉnh táo.

Bác sĩ Hoàng Anh Thuấn, Khoa Ngoại Thần kinh, Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược, Hoàng Anh Gia Lai, khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị máy móc có lưỡi cắt, đặc biệt là máy xay thịt, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.