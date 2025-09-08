Người đàn ông có phủ tạng đảo ngược, trái tim nằm bên phải

Ngày 8/9, Bệnh viện E thông tin về ca mổ sỏi mật thành công, trên bệnh nhân có trái tim nằm bên phải.

Trước đó, nam bệnh nhân 63 tuổi ở Hà Nội vào viện khám trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao kèm rét run, vàng mắt, vàng da và ấn đau nhiều vùng thượng vị, hạ sườn trái... Trước nhập viện 3 ngày, ông đã xuất hiện tình trạng đau bụng nhiều vùng thượng vị lệch sang trái, sốt cao 39 độ kèm vàng da, vàng mắt tăng dần…

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp lấy sỏi mật cho bệnh nhân (Ảnh: Thanh Xuân).

Bệnh nhân nhanh chóng được xác định nhiễm trùng đường mật - tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân mắc dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn với toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực được sắp xếp ngược vị trí so với người bình thường, khiến việc chẩn đoán, phẫu thuật và thao tác của các phẫu thuật viên trở nên khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều.

Theo BS Điệp, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực.

Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh “phản chiếu qua gương” so với cấu trúc bình thường.

Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song lại gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược.

Trước một bệnh nhân có cấu trúc giải phẫu bị đảo lộn, ê-kíp phẫu thuật phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dự trù mọi tình huống có thể xảy ra trong ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho người bệnh.

TS.BS Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa cho biết, trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực trước để kiểm soát tình trạng viêm gan cấp và nhiễm trùng, sau đó tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ.

TS Hoài Anh cho biết, do người bệnh mắc dị tật đảo ngược phủ tạng nên toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, đường mật và túi mật… đều có sự biến đổi về giải phẫu, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu tích và định vị các cấu trúc.

Trước thách thức đó, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành đánh giá tỉ mỉ, cẩn trọng từng chi tiết giải phẫu, sau đó thực hiện lấy sỏi ống mật chủ kết hợp nội soi đường mật toàn bộ để kiểm tra kỹ lưỡng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thao tác chính xác, ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.

TS Hoài Anh khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như trường hợp người bệnh này.

Vì vậy, khi có các triệu chứng như: đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt… cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị.