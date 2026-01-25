Món ăn được cụ bà trường thọ ăn suốt 100 năm: Rất rẻ ở chợ Việt

Ở tuổi mà phần lớn con người đã khép lại hành trình sống, bà Bonita Gibson vẫn bắt đầu mỗi ngày bằng việc mở sách, trò chuyện cùng con trai và nhớ rõ từng câu chuyện đã đi qua trong hơn một thế kỷ.

Cụ bà hiện sống tại bang Michigan, Mỹ, vừa bước sang tuổi 114, một cột mốc hiếm có ngay cả trong những thống kê dài nhất về tuổi thọ của thế giới.

Theo gia đình, điều khiến nhiều người kinh ngạc không chỉ là con số tuổi, mà là sự minh mẫn, tỉnh táo và tinh thần tích cực mà bà vẫn giữ được.

Những thói quen nhỏ nuôi dưỡng một đời dài

Bà Bonita Gibson (Ảnh: Potatonewstoday).

Trong căn phòng nhỏ tại khu dưỡng lão Waltonwood Carriage Park, khoai tây vẫn là món ăn gắn bó với Bonita Gibson như một phần ký ức. Theo gia đình, loại thực phẩm quen thuộc này đã theo bà suốt hơn 100 năm, xuất hiện đều đặn trong bữa ăn hằng ngày.

Mối duyên ấy bắt đầu từ năm 1930, khi bà kết hôn với ông Kenneth Richard, người làm việc trong ngành công nghiệp khoai tây tại bang Idaho.

Công việc của chồng khiến khoai tây trở thành thực phẩm chủ đạo trong gia đình. Ngay cả khi ông Richard qua đời năm 2003, bà vẫn giữ thói quen ấy như một nếp sinh hoạt khó thay đổi.

Theo các công bố trên Journal of Nutrition và American Journal of Clinical Nutrition, khoai tây nguyên vỏ là nguồn giàu kali, vitamin C, vitamin B6 và chất xơ hòa tan.

Một củ khoai tây cỡ vừa có thể cung cấp gần 20% nhu cầu kali mỗi ngày, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và nhịp tim.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu của Đại học Purdue (Mỹ) từng chỉ ra rằng khoai tây luộc hoặc hấp, không chiên rán, có chỉ số tạo no cao, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn so với nhiều thực phẩm giàu tinh bột khác.

Điều này có thể góp phần làm giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch, những yếu tố thường rút ngắn tuổi thọ.

Ngoài chế độ ăn giản dị, bà Gibson sớm nói không với rượu bia và thuốc lá. Với bà, tránh xa những thói quen gây hại là cách để cơ thể không bị bào mòn theo năm tháng. Gia đình cho biết, bà hiếm khi than phiền về sức khỏe và luôn cố gắng giữ nhịp sống đều đặn.

Tinh thần lạc quan cũng là điều được nhắc đến nhiều khi nói về bà. Bonita Gibson thường xuyên mỉm cười, không để những lo toan kéo dài ảnh hưởng đến tâm trạng. Chính tinh thần ấy đã giúp bà vượt qua nhiều biến cố, từ những đợt dịch bệnh thời thơ ấu đến đại dịch Covid-19 khi đã 109 tuổi.

Tự lái xe đến năm 99 tuổi

Sinh năm 1911, Bonita Gibson đã đi qua gần trọn một thế kỷ đầy biến động. Dù vậy, bà vẫn duy trì khả năng sinh hoạt độc lập trong phần lớn cuộc đời. Bà tự lái xe cho đến năm 99 tuổi, lần đầu đi máy bay khi tròn 100 tuổi và luôn tỏ ra hào hứng với những trải nghiệm mới.

Ở hiện tại, điều khiến bà cảm thấy đủ đầy không phải là danh hiệu hay kỷ lục, mà là những buổi tối đọc sách, trò chuyện cùng con trai 88 tuổi. Bà có một đại gia đình với nhiều thế hệ, từ cháu đến chắt và chút. Những mối liên kết ấy trở thành điểm tựa tinh thần giúp bà luôn cảm thấy mình còn thuộc về cuộc sống.

Bonita Gibson hiện đang tiến gần tới danh hiệu người sống thọ nhất thế giới còn sống. Nhưng vượt lên trên những con số, hành trình của bà cho thấy, sống lâu không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là cách ta ăn uống, cách ta giữ tinh thần nhẹ nhàng và cách ta trân trọng từng khoảnh khắc bình dị mỗi ngày.