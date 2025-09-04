Ngộ độc do uống nhầm thuốc nhỏ mũi, bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Ngày 4/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu của đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazoline.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khám bệnh cho một bệnh nhi tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, qua khai thác tiền sử, gia đình cho hay, cháu bé bị táo bón 3 ngày trước khi vào viện. Thấy con bị táo bón, gia đình khi cho uống men tiêu hóa đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazoline. Lượng naphzolin đã cho bé uống khoảng 4mg.

Sau khi uống thuốc nhỏ mũi naphzolin, cháu bé bị li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, tái, thở nấc. 5 tiếng sau khi uống, gia đình đưa bé vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Tại Bệnh viện, cháu bé được chẩn đoán ngộ độc naphazolin. Các Bác sĩ chỉ định điều trị theo hướng hỗ trợ hô hấp, cho thở oxy mask 5lit/phút, truyền dịch, ủ ấm.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng bé đã ổn định, tỉnh táo, được xuất viện.