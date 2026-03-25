Nghề đặc biệt trong bệnh viện, không cầm dao mổ nhưng giúp xoa dịu nỗi đau

Trong các ngày 24-25/3, nhiều bệnh viện đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026).

Hàng triệu bệnh nhân được giúp đỡ

Tại lễ kỷ niệm ở Bệnh viện Nhi đồng 2, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Công tác xã hội của đơn vị cho biết, 10 năm qua, có hơn 5,3 triệu lượt bệnh nhân, thân nhân đã được thụ hưởng các hoạt động từ phòng, thông qua nhiều hình thức thiết thực như tiếp sức viện phí, tặng quà, tặng suất ăn miễn phí.

Phòng Công tác xã hội cũng tổ chức 545 chuyến xe đưa bệnh nhân nặng về quê, đồng thời triển khai chương trình “Chuyến xe 0 đồng” giúp bệnh nhi được trở về sum họp cùng gia đình mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị, phòng cũng chú trọng tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho bệnh nhi, thân nhân; hợp tác, kết nối các tổ chức trong và ngoài nước; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội…

Trong tương lai, Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ tiếp tục chuyên nghiệp hóa hoạt động công tác xã hội, ứng dụng công nghệ (AI, chatbot, số hóa dữ liệu) trong hỗ trợ người bệnh, cũng như phát triển toàn diện công tác chăm sóc khách hàng.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho hàng triệu lượt bệnh nhi trong nhiều năm qua (Ảnh: BV).

BSCK2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội không chỉ là cầu nối giữa người bệnh/gia đình và y bác sĩ, mà còn là điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân trong những thời khắc khó khăn nhất.

Những người làm công tác xã hội luôn hiện diện một cách âm thầm nhưng đầy trách nhiệm, góp phần giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế, ổn định tâm lý, nâng cao chất lượng điều trị lẫn hồi phục.

Dù không trực tiếp điều trị, đóng góp của họ chính là yếu tố quan trọng giúp hoàn thiện quá trình chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm.

“Mong rằng trong thời gian tới, lĩnh vực công tác xã hội bệnh viện sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư phát triển mạnh mẽ và được các mạnh thường quân hỗ trợ nhiều hơn nữa, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhi”, bác sĩ Tùng nói.

Không cầm dao mổ nhưng vô cùng quan trọng

BSCKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ, từ khi thành lập vào tháng 4/2017, phòng Công tác xã hội của đơn vị đã trở thành cầu nối hỗ trợ hàng nghìn người bệnh khó khăn thông qua việc vận động nguồn lực để chi trả viện phí, duy trì chương trình “Bữa ăn lành” mỗi ngày...

Đặc biệt, phòng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các đối tượng yếu thế như trẻ bị bỏ rơi, người vô gia cư, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn...

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, chuỗi 10 hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được bệnh viện thực hiện, như: tổ chức sinh nhật cho các người bệnh tại khoa Lọc máu; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn; viếng Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid19; workshop "Vai trò công tác xã hội trong bệnh viện", chương trình hòa nhạc “Giai điệu Blouse trắng”...

Người bệnh chia sẻ sự xúc động khi được phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ trong thời gian điều trị (Ảnh: BV).

Bác sĩ Hào khẳng định, người làm công tác xã hội có đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa, khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế.

Tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), để chào mừng 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, nơi này đã tổ chức chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương - số 11".

Thiếu tướng, PGS.TS.BS Lê Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 khẳng định, công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp, cao quý, giúp bảo vệ quyền con người, công bằng và bình đẳng xã hội.

Nhân viên công tác xã hội không trực tiếp cầm dao mổ, không đứng nơi phòng cấp cứu giành giật sự sống. Nhưng họ là người ở bên khi bệnh nhân hoang mang và lo lắng nhất; khi cần một lời hướng dẫn, sự sẻ chia, điểm tựa tinh thần.

PGS.TS.BS Lê Quang Trí, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trao quà hỗ trợ người bệnh tại chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương - số 11" ngày 25/3 (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Quân y 175, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở mặt y học, mà còn là hành trình tạo dựng môi trường chữa lành, nơi bệnh nhân được tiếp thêm niềm tin, tinh thần và sự an yên. Âm nhạc với ngôn ngữ riêng của cảm xúc, là một phần quan trọng trong hành trình ấy.

Vì vậy, chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương" được bệnh viện tổ chức không chỉ mang lại niềm vui mà còn là lời nhắn nhủ, tri ân đến người bệnh cùng các cán bộ, nhân viên y tế nói chung và nhân viên công tác xã hội nói riêng - những người đang ngày đêm cống hiến cho y học và cộng đồng.

Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện và lan tỏa giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng, không thể thiếu của công tác xã hội trong mô hình bệnh viện hiện đại, nhân văn.

Trong những năm qua, công tác xã hội tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người bệnh, nhân viên y tế và các nguồn lực xã hội.

Không chỉ hỗ trợ về thủ tục khám chữa bệnh, hoạt động này còn góp phần quan trọng trong việc tư vấn, hỗ trợ tâm lý, giúp người bệnh, đặc biệt là người mắc các bệnh lý da liễu giảm bớt mặc cảm, tự tin hơn trong quá trình điều trị và hòa nhập cộng đồng.

Người bệnh được cắt tóc 0 đồng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: P.P).

Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người bệnh như: cắt tóc miễn phí cho người bệnh nội trú; gian hàng 0 đồng cung cấp các phần quà thiết yếu từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bệnh viện cùng các đơn vị, nhà tài trợ cũng trao hơn 500 suất quà tới người bệnh, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị.

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết, phòng đã tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; đồng thời phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa.

Cùng với đó, công tác tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ người bệnh trong quá trình thăm khám tại bệnh viện ngày càng được thực hiện chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao sự hài lòng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh.