Nhiều người trẻ bỗng dưng rụng tóc trơ trọi

Cô bé 7 tuổi đầu trọc lốc vì rụng tóc

Ngày 14/11, tại Hội nghị Da liễu Toàn quốc Thường niên 2025 và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần III diễn ra ở Hội An, Đà Nẵng, TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương báo cáo về ca rụng tóc đặc biệt ở trẻ, từ đó cảnh báo xu hướng nhiều người trẻ bị rụng tóc.

TS Hà cho biết, cô bé 7 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, với tình trạng tóc rụng trọc.

Gia đình bệnh nhân cho biết, cách đó 6 tháng trước thời điểm nhập viện, em bé bị rụng tóc thành từng mảng hình oval, kích thước 4-6 cm. Gia đình đã đưa bé đi khám và điều trị tại nhiều nơi, tổn thương không đỡ và tiến triển thành rụng tóc toàn bộ da đầu nên đã đưa cháu đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Tình trạng bệnh nhi trước và sau khi điều trị rụng tóc mảng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

"Khi thăm khám, chúng tôi chẩn đoán ban đầu là cháu bé có tình trạng rụng tóc toàn bộ da đầu, da vùng da đầu nhẵn, không có tình trạng đỏ da, vảy da, không có tình trạng rụng lông hay các bệnh lý khác kèm theo. Khai thác tiền sử gia đình không ai mắc bệnh tương tự. Dựa trên lâm sàng, bác sĩ xác định đây là rụng tóc toàn thể - thể nặng của rụng tóc từng mảng", TS Hà thông tin.

Các kết quả xét nghiệm, chiếu chụp sau đó cũng phù hợp với chẩn đoán ban đầu rụng tóc toàn thể, không phát hiện bệnh lý tự miễn tuyến giáp hay các bệnh tự miễn khác.

TS.BS Vũ Thái Hà cho biết, rụng tóc mảng gặp ở người trẻ, do nhiều yếu tố liên quan cả dinh dưỡng, lối sống, tinh thần (Ảnh: Hồng Hải).

Với mức độ rụng tóc nặng, bệnh nhi được chỉ định điều trị bằng uống dexamethasone kết hợp với methotrexat và sau đó là chuyển qua điều trị bằng uống cyclosporin nhưng cả 2 phương pháp điều trị đều thất bại.

"Sau hội chẩn, chúng tôi quyết định cho bệnh nhi sử dụng thuốc ức chế Janus kinase đường uống và đã cho những tín hiệu hết sức khả quan, tóc tơ đã mọc. Bệnh nhi được kê đơn tiếp tục điều trị thuốc ức chế Janus kinase và được theo dõi chặt chẽ về lâm sàng và xét nghiệm. Sau thời gian điều trị 1 năm, tóc đã mọc lại toàn bộ da đầu, chân tóc chắc, test kéo tóc âm tính", TS Hà cho biết.

Chuyên gia này cho biết, rụng tóc từng mảng (AA) là rụng tóc không sẹo khu trú, được coi là một bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan, trung gian bởi tế bào T-CD8 tự phản ứng chống lại nang tóc và đôi khi cả móng. Khoảng 5% tiến triển thành rụng tóc toàn bộ da đầu và 1% thành rụng tóc toàn bộ cơ thể. Bệnh thường gặp ở người trẻ, là dạng rụng tóc phổ biến nhất ở trẻ em, tỷ lệ nam và nữ tương đương.

TS Hà cho biết thêm, biện pháp điều trị cho bệnh nhi này chỉ được sử dụng khi các biện pháp điều trị trước không đáp ứng. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được theo dõi sát về các tác dụng phụ của thuốc và các chỉ số cận lâm sàng. Sau 1 năm điều trị, tóc mọc kín da đầu, không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể.

Mỗi ngày cả 100 bệnh nhân đến khám về vấn đề rụng tóc

TS Hà cho biết, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận cả 100 bệnh nhân đến khám về các vấn đề rụng tóc nói chung, trong đó 5-10 ca rụng tóc mảng, trong đó nhiều ca là người trẻ.

"Ở người trẻ, rụng tóc liên quan nhiều đến vấn đề ăn kiêng, chế độ sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, yếu tố tâm lý, stress cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến rụng tóc ở người trẻ", TS Hà cho biết.

Theo chuyên gia này, liên quan đến yếu tố tâm lý, tật nhổ tóc là hiện tượng rất cần chú ý ở người trẻ. Tình trạng này hay gặp ở nhóm trẻ 8-15 tuổi. Tất cả các vấn đề từ học hành, sinh hoạt, mối quan hệ đều có thể trở thành áp lực với những trẻ nhạy cảm, từ đó sinh ra yếu tố tâm lý, dẫn đến tật nhổ tóc. Việc điều trị phải kết hợp cả điều trị tâm lý và bác sĩ da liễu.

Hiện khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Tế bào gốc đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân rụng tóc từng mảng, trong đó nhiều ca nặng.

Khoa áp dụng nhiều phương pháp điều trị từ thuốc bôi, thuốc toàn thân truyền thống đến các phác đồ mới của AAD và EADV, đặc biệt là thuốc ức chế JAK. Ngoài ra, các thủ thuật tại chỗ như tiêm corticoid, bút kim, Intracel được kết hợp để tối ưu hiệu quả.

TS Hà cũng khuyến cáo người dân nếu gặp tình trạng như trên nên đến cơ sở chuyên khoa để được điều trị đúng, tránh tiền mất tật mang, nghe theo các quảng cáo chữa mọc tóc không có cơ sở khoa học.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại hội nghị, với phiên trình bày về chuyên đề tóc, nhiều vấn đề về rụng tóc đã được các chuyên gia thảo luận.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng đã thành lập nhóm chuyên đề về bệnh lý rụng tóc.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Hồng Hải).

"Có rất nhiều nguyên nhân gây rụng tóc, từ những nguyên nhân được gọi là rất thông thường cho đến những nguyên nhân khó. Cho nên chính vì vậy cho nên khi mà người bệnh bị rụng tóc thì nên đến bệnh viện khám để bác sĩ tìm nguyên nhân, xem bị rụng tóc thể gì, từ đó mới có phương pháp điều trị. Không có một phương pháp điều trị nào giống nhau cho tất cả các trường hợp rụng tóc", PGS Doanh khuyến cáo.

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hội nghị là sự kiện khoa học lớn nhất ngành Da liễu Việt Nam năm 2025, quy tụ gần 1.500 chuyên gia trong và ngoài nước với 26 phiên khoa học, gần 150 báo cáo, trong đó hơn 30 báo cáo quốc tế từ các chuyên gia Mỹ, Pháp, Canada, Đan Mạch, Italia, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, các Vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với các phiên toàn thể và báo cáo chọn lọc phát trực tuyến trên nền tảng số, đảm bảo các đồng nghiệp không thể tham dự vẫn theo dõi kiến thức kịp thời.

Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Da liễu Trung ương đã chung tay ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ đồng thời kêu gọi các đại biểu tham dự cùng đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.