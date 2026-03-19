Bệnh nhân suy thận vỡ òa khi được làm điều "đầu tiên" sau 60 năm cuộc đời

Ngày 18/3, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) diễn ra buổi chúc mừng sinh nhật người bệnh khoa Lọc máu tháng 3. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm ngành Công tác xã hội (2016-2026) của bệnh viện.

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến một món quà tinh thần ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị.

Giữa không gian ngập tràn yêu thương, người bệnh được gọi tên trong những tràng vỗ tay ấm áp. Những chiếc nón sinh nhật được trao và đội lên cho từng người bệnh một cách nhẹ nhàng, đầy trân trọng.

Các bệnh nhân tại khoa Lọc máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định được tổ chức sinh nhật (Ảnh: BV).

Khi giai điệu quen thuộc của bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vang lên, chiếc bánh kem lung linh ánh nến cũng được đưa vào trung tâm hội trường, mở ra khoảnh khắc đầy cảm xúc. Người bệnh quây quần bên nhau, hòa cùng đội ngũ nhân viên y tế cất lên bài ca vui tuổi mới ấm áp.

Và khi những ngọn nến được thổi tắt, ánh mắt nhiều người bệnh cũng bừng lên niềm xúc động, bao nỗi mệt nhọc của chuỗi ngày điều trị như tạm được đẩy lùi.

Sau đó, nhiều phần quà sinh nhật ý nghĩa được trao tận tay người bệnh, bao gồm các bao lì xì và thức uống dinh dưỡng đến từ nhà hảo tâm. Đặc biệt hơn, những chiếc vòng tay may mắn do sinh viên ngành Công tác xã hội thực hiện đã được trao đến người bệnh tại khoa Lọc máu.

Món quà này chứa đựng lời chúc bình an, đồng thời là sợi dây kết nối yêu thương, tiếp thêm động lực để người bệnh vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật lâu dài.

Bệnh nhân xúc động khi được tổ chức sinh nhật, nhận vòng tay may mắn (Ảnh: BV).

Khoảnh khắc lắng đọng nhất trong chương trình đến từ lời chia sẻ của chú V., người bệnh phải chạy thận định kỳ hơn 2 năm tại khoa Lọc máu.

“Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn tận tình hỗ trợ tôi trong suốt thời gian điều trị. Hơn 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật. Khoảnh khắc hôm nay thực sự rất ý nghĩa đối với tôi...", những lời nói mộc mạc nhưng chất chứa biết bao cảm xúc của bệnh nhân đã khiến cả hội trường lặng đi.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với bệnh nhân không may bị suy thận mạn, điều trị lọc máu là một hành trình dài, nhiều thử thách và đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ.

"Mỗi tuần, mọi người có 2-3 lần gắn bó với máy chạy thận, kéo theo sự mệt mỏi, gánh nặng chi phí điều trị và những lo toan đời sống phía sau. Có những cô chú từ các tỉnh xa lên thành phố điều trị, thuê trọ gần bệnh viện; có người phải tạm gác lại công việc, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Thế nhưng, vượt lên tất cả là sự kiên cường và niềm tin âm thầm được các bệnh nhân nuôi dưỡng qua từng ngày...", bác sĩ Công nói.

Nụ cười nở trên môi bệnh nhân và những người tổ chức chương trình (Ảnh: BV).

Chương trình chúc mừng sinh nhật người bệnh khoa Lọc máu không chỉ là hoạt động chăm sóc tinh thần bệnh nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò của ngành Công tác xã hội trong bệnh viện, nơi kết nối yêu thương, sẻ chia và tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: lớp dạy vẽ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn; thăm Công viên tưởng niệm các nạn nhân Covid-19; tổ chức chương trình âm nhạc "Giai điệu Blouse trắng"...