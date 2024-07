Nam sinh Hà Nội tổn thương não, tim vì thuốc lá điện tử trộn ma túy

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết, bệnh nhân nhập viện vào ngày 26/6 và vẫn đang điều trị tại trung tâm. Bệnh nhân là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 4h ngày 26/6, gia đình thấy tiếng động lạ, sau đó phát hiện bệnh nhân đang co giật, bất tỉnh. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện gần nhà, sau đó được chuyển tới Trung tâm Chống độc.

Hình ảnh tổn thương não của bệnh nhân do sử dụng thuốc lá điện tử trộn cần sa tổng hợp (Ảnh: BS).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, có tổn thương não, tim, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy thận.

Trước đó, năm 2023, bệnh nhân cũng nhập viện Trung tâm Chống độc vì ngộ độc thuốc lá điện tử.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh:N.P).

Cũng theo bác sĩ, những trường hợp phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như trên không hiếm gặp. Rất nhiều mẫu thuốc lá mới phát hiện chất ma túy, ở đây là cần sa tổng hợp.

Qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, chỉ trong năm 2023, có đến hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp.

Thông tin được chuyên gia chia sẻ tại hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tác hại của thuốc lá mới và đề xuất biện pháp cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, quảng cáo các sản phẩm này. Hội thảo diễn ra vào ngày 5/7 tại Hà Nội, do Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Ảnh:N.P).

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cũng chia sẻ con số giật mình về tỷ lệ người trưởng thành (15 tuổi trở lên) sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020. Đặc biệt, con số này ở nam giới tăng gấp đôi từ 0,4% lên 5,6%. Một con số đáng ngại hơn nữa là tỷ lệ phụ nữ sử dụng thuốc lá điện tử cũng tăng từ 0,1% lên 1%.

"Chỉ trong 5 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã vượt lên rất cao. Kết quả phòng chống thuốc lá trong 30 năm sẽ bị thiêu rụi trong vòng 3 năm nếu chúng ta cho phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ nếu chúng ta không ngăn chặn được thuốc lá điện tử", ông nói.

Chung quan điểm, ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết thêm, các sản phẩm thuốc lá mới rất độc hại cả về lâu dài và ngay trước mắt, khác với thuốc lá truyền thống. Đặc biệt, gần đây tỷ lệ sử dụng gia tăng tương đối nhanh chóng.

"Đây là mối nguy cơ lớn, nếu chúng ta không ngăn được làn sóng gia tăng của thuốc lá mới thì kết quả chúng ta vất vả đạt được trong những năm vừa qua sẽ bị xóa đi rất nhanh.

Hiện nay, tại nước ta các sản phẩm này không được phép nhập khẩu nhưng việc buôn bán tiếp cận dễ dàng. Nếu cứ để như vậy thì tỷ lệ sử dụng sẽ gia tăng nhanh chóng", BS Lâm nhấn mạnh.

Phát hiện chất gây ung thư, chất gây tổn thương gen trong khói thuốc lá nung nóng

Theo WHO, các bằng chứng về giảm hại của thuốc lá nung nóng còn hạn chế và chủ yếu do ngành công nghiệp tạo ra. Nghiên cứu độc lập cho thấy, một số chất độc trong khói tỏa của thuốc lá nung nóng thấp hơn so với khói thuốc thông thường, tuy nhiên, hàm lượng của nhiều chất độc khác lại cao hơn.

Ngoài ra, có một số chất độc mới trong khói tỏa thuốc lá nung nóng. Từ khói của một sản phẩm khá phổ biến, các nhà khoa học đã tìm ra ít nhất 4 chất trong số này gây ung thư, 15 chất có khả năng gây tổn thương gen.

Hàm lượng chất độc trong thuốc lá điện tử thay đổi theo cách sử dụng. Nhiều nguy cơ bệnh mãn tính giống như thuốc lá thông thường.

Ông Lâm cũng cảnh báo nguy cơ sử dụng ma túy với thuốc lá điện tử. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, khi sử dụng thuốc lá điện tử thì khả năng sử dụng ma túy tăng lên rất cao.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ảnh:N.P).

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cho biết, theo WHO, số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam xấp xỉ 380.000 ca/năm, chiếm 73% tổng số ca tử vong và làm giảm đáng kể tuổi thọ trung bình của người dân.

Yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm được biết rất rõ là sử dụng thuốc lá, thực phẩm nhiều chất béo có hại, muối, đường, lạm dụng rượu bia... và thiếu hoạt động thể chất.

Trong thời gian gần đây, thuốc lá mới đang là vấn đề nóng. Hiện nay, do chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để quản lý thuốc lá mới nên các sản phẩm này đang được nhập lậu vào Việt Nam, đã tiếp cận giới trẻ và dẫn đến tình trạng nhập viện gia tăng do sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới.

Bộ Y tế kiến nghị Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện với các sản phẩm này trước khi việc sử dụng trở nên phổ biến hơn. Cụ thể, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.