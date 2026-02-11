Nam bệnh nhân ở Hà Nội suýt mất ngón tay vì chặt thịt gà

Ngày 11/2, thông tin từ Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 57 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Bệnh nhân cho biết anh bị tai nạn khi chặt thịt gà chuẩn bị cho bữa ăn đón Tết. Khi chặt, dao trượt gây tổn thương nặng ngón tay, phần mềm dập nát, nguy cơ mất ngón cao.

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt, sau khi thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương bàn tay phức tạp.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật tạo hình - vi phẫu bàn tay với mục tiêu bảo tồn tối đa ngón tay bị tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã xử lý vết thương, nối lại mạch máu, thần kinh và gân, tái tạo phần mềm nhằm phục hồi chức năng cầm nắm, vận động tinh tế và đảm bảo hình thể bàn tay.

Các bác sĩ cảnh báo, chuẩn bị Tết, người dân làm nhiều các công việc liên quan đến bếp núc. Chỉ một phút bất cẩn khi chặt thịt gà, chặt xương cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho bàn tay.

Khi tai nạn xảy ra, người bệnh cần được đưa đến sớm các cơ sở y tế có chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt để được đánh giá và can thiệp đúng chuyên môn.