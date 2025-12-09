Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngón tay đứt rời 25 giờ được nối thành công

Trước đó, ngày 22/10, nam bệnh nhân 38 tuổi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, trong tình trạng đứt rời ngón trỏ tay phải.

Anh cho biết, khi đang làm nhiệm vụ trên tàu viễn dương di chuyển qua vùng biển miền Trung - Việt Nam, bão số 12 đổ bộ khiến con tàu chao đảo mạnh vào thời điểm bệnh nhân đang sửa chữa thiết bị. Cú va đập bất ngờ khiến anh bị đứt rời ngón trỏ tay phải.

Ngón tay bệnh nhân bị đứt rời suốt 25 giờ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng sơ cứu và bảo quản phần chi thể đứt rời được đặt vào bình giữ nhiệt, đưa anh lên bờ và tiếp cận cơ sở y tế gần nhất tại miền Trung. Hành trình đưa bệnh nhân vào bờ rất khó khăn do sóng to, gió lớn.

Sau khi được nhân viên y tế hỗ trợ xử trí cấp cứu, bệnh nhân mong muốn được nối lại phần chi thể đứt rời nên đã quyết định đón chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Khi đến Bệnh viện Việt Đức, tổng thời gian thiếu máu của ngón tay đứt rời lên tới 25 giờ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đánh giá phần chi thể đứt rời đã được sơ cứu, bảo quản đúng cách, khớp ngón tay còn mềm, cấu trúc mô được bảo toàn tốt. Sau cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu nối lại ngón tay cho người bệnh.

TS.BS Vũ Trung Trực - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, cho biết đây là một ca nối vi phẫu khó, bởi chỉ cần một mối nối mạch máu không thông, dòng máu không thể nuôi được đầu ngón và phần chi sẽ hoại tử.

Đặc biệt với trường hợp thiếu máu kỷ lục kéo dài 25 giờ, từ lượng máu tưới đến nhiệt độ của ngón tay, kiểm soát nguy cơ co thắt mạch và giám sát tuần hoàn ngoại vi sau mổ để đảm bảo ngón tay được hồi sinh trọn vẹn.

Theo TS Trực, ở trường hợp này, ngoài phần chi thể được bảo quản đúng cách, khớp ngón tay không bị cứng nhờ được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp, may mắn là cấu trúc ngón tay có khả năng chịu thiếu máu tốt hơn so với phần chi thể có nhiều cơ. Vì vậy, phần ngón tay bị thiếu máu 25 giờ nhưng vẫn có thể được nối lại.

Trong ca phẫu thuật, các mạch máu nhỏ li ti chỉ khoảng 0,8-1mm được phục hồi với độ chính xác cao dưới kính hiển vi phẫu thuật với dụng cụ đặc biệt nhằm đảm bảo phục hồi lưu thông tưới máu cho phần đứt rời.

TS.BS Vũ Trung Trực - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ thăm khám sau phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ lưu ý, tai nạn đứt rời ngón tay, bàn tay hay các phần cơ thể có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức sơ cứu đúng cách, bởi đây là yếu tố quyết định khả năng cứu sống chi thể. Thời gian vàng để nối chi thể đứt rời là 6-8 giờ và chi thể cần được bảo quản đúng cách.

Theo đó, khi bị đứt rời phần chi thể, cần lưu ý:

- Không rửa, không ngâm chi thể đứt rời vào bất kỳ dung dịch nào. Trong trường hợp phần đứt rời trong môi trường bẩn nhiều dị vật, có thể rửa dưới vòi nước sạch, tốt hơn là nước uống tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội.

- Bọc phần chi thể bằng gạc/khăn sạch, cho vào túi nilon và buộc kín (tránh tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh).

- Đặt túi đựng chi thể vào một túi khác có chứa đá lạnh.

- Giữ phần chi thể trong môi trường sạch, ổn định nhiệt độ và vận chuyển nhanh nhất có thể.

- Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và hướng dẫn tiếp theo.

- Không tự ý xử lý, không dùng thuốc, hóa chất sát trùng lên phần chi đứt rời.