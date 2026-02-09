Bàn chân bầm đen, báo hiệu căn bệnh nguy hiểm từ những vết ban nhỏ

Người đàn ông tên H.T. (51 tuổi) đến khám tại khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) trong tình trạng xuất hiện nhiều chấm ban đỏ, xuất huyết nhỏ ở hai bàn chân, kèm cảm giác đau nhức nhẹ khi đi lại.

Vết bầm nhỏ có thể báo hiệu tình trạng bệnh nguy hiểm (Ảnh: BV).

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh lý viêm mạch nên đã chỉ định sinh thiết da, làm giải phẫu bệnh nhằm xác định chẩn đoán và tầm soát nguyên nhân, đồng thời tư vấn bệnh nhân nhập viện để theo dõi và điều trị sớm. Tuy nhiên, do bận công việc, người bệnh xin trì hoãn nhập viện.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, tình trạng bệnh diễn tiến nhanh. Các tổn thương da lan rộng hơn, kèm theo đau bụng dữ dội và đi tiêu phân đen, cảnh báo xuất huyết tiêu hóa.

Tổn thương lan rộng chỉ trong 2 ngày không được điều trị (Ảnh: BV).

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu và điều trị tại khoa Ngoại Tiêu hóa. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng xuất huyết tiêu hóa, xử trí ban đầu theo đúng phác đồ và chủ động hội chẩn với khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng.

Lúc này, các bác sĩ đều thống nhất tình trạng xuất huyết tiêu hóa là biến chứng trong bệnh cảnh hội chứng viêm mạch hệ thống thay vì một bệnh lý tiêu hóa đơn thuần.

Từ đó, phác đồ điều trị được điều chỉnh theo hướng điều trị đúng nguyên nhân nền, kết hợp theo dõi sát các cơ quan có nguy cơ tổn thương.

Nhờ can thiệp kịp thời và điều trị toàn diện, chỉ sau một ngày, tình trạng xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Sau 5 ngày điều trị, các thương tổn da giảm đáng kể, triệu chứng đau nhức thuyên giảm, khả năng vận động phục hồi tốt, sức khỏe người bệnh ổn định và tiến triển thuận lợi.

Theo BSNT.CK1 Châu Quốc Khánh, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, những tổn thương da như ban đỏ, xuất huyết nhỏ ở chân có thể là biểu hiện sớm của hội chứng viêm mạch. Đây là tình trạng viêm và tổn thương thành mạch máu do rối loạn cơ chế miễn dịch.

Ở giai đoạn đầu, tổn thương da thường nhỏ, không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với viêm da dị ứng, côn trùng đốt hoặc các vết bầm thông thường, khiến nhiều người bệnh chủ quan.

Người bệnh hồi phục chỉ sau 1 ngày điều trị (Ảnh: BV).

Bác sĩ Khánh cho biết, nhiều bệnh lý viêm da mạn tính không chỉ khu trú ở da mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như đường tiêu hóa, thận, tim mạch.

Nếu chỉ điều trị triệu chứng tại chỗ hoặc xử trí biến chứng riêng lẻ mà bỏ sót bệnh lý nền là viêm mạch hệ thống, người bệnh có nguy cơ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như thiếu máu, tụt huyết áp, suy thận cấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

"Việc điều trị hiệu quả các bệnh lý này đòi hỏi mô hình quản lý toàn diện và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Điều này giúp người bệnh vừa được xử trí kịp thời các biến chứng cấp tính, vừa được điều trị đúng căn nguyên bệnh", bác sĩ Khánh nhấn mạnh.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tổn thương da bất thường, đặc biệt là ban xuất huyết không mất khi ấn.

Khi xuất hiện kèm theo các triệu chứng toàn thân như đau bụng, đi tiêu phân đen, mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần đến khám sớm tại các cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.