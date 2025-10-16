Mẹ hiến gan cứu con gái 17 tuổi

Cô gái được ghép gan: Muốn ôm mẹ sau khi tỉnh dậy

Ngày 16/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca ghép gan bất đồng nhóm máu thứ 2 được thực hiện tại viện.

Ca ghép gan được thực hiện hôm 7/10. Đến nay người được ghép là cô gái 17 tuổi ổn định, người hiến gan là mẹ ruột tình trạng sức khỏe tốt.

Chị Th. (mẹ của bệnh nhân H.) chia sẻ, trước đó 2 năm (tháng 3/2023), con gái chị phát hiện có u gan, biến chứng vỡ u, được phẫu thuật tại tỉnh. Sau đó, H. chuyển đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi TW, can thiệp nút mạch 2 lần.

Đến tháng 4/2025, bệnh nhân được can thiệp nút mạch lần thứ 3 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuy nhiên, các khối u gan vẫn phát triển, tăng kích thước. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định ghép gan.

Khi bác sĩ giải thích về chỉ định ghép gan, người mẹ không ngần ngại, lập tức hiến gan cho con.

"Nuôi con từ lúc lọt lòng, bố mẹ nào cũng mong con được khỏe mạnh. 17 tuổi, con còn cả tương lai phía trước, tôi muốn hiến gan cho con gái", chị Th. chia sẻ.

Chị Th. và con gái trước ca phẫu thuật (Ảnh: L.Hương).

ThS.BSCKI Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, chị Th. và con gái không cùng nhóm máu (con nhóm máu O, mẹ nhóm máu B).

Đối với ghép gan bất đồng nhóm máu ABO, vấn đề quan trọng nhất là phải làm giảm lượng kháng thể kháng kháng nguyên A và/hoặc B có trong huyết thanh của người nhận về mức an toàn để không gây ra các đáp ứng miễn dịch dịch thể quá mức chống lại gan ghép.

"Chúng tôi đã đánh giá hiệu giá kháng thể nhóm máu của người hiến sau đó điều chỉnh hiệu giá kháng thể, điều trị giải mẫn cảm bằng thuốc ức chế miễn dịch kết hợp lọc thay huyết tương 3 lần, khi hiệu giá kháng thể ở ngưỡng an toàn là thực hiện ghép gan", ThS Ngọc Anh cho biết.

Sáng ngày 7/10, ca ghép gan được thực hiện. Chị Th. mong mỏi, con sẽ có sức khỏe ổn định, không phải lo bệnh tật, không phải đi viện nhiều như trước.

Người mẹ động viên con gái trước khi cả hai vào phòng mổ (Ảnh: L.Hương).

Sau khi lấy mảnh gan ghép gan. từ người cho sống, các bác sĩ trải qua 8 giờ phẫu thuật, thực hiện thành công ca ghép gan cho cô gái 17 tuổi.

Theo PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, cho biết, ca ghép gan cho bệnh nhân có nhiều khó khăn. Bởi cô gái đã có vết mổ cũ 2 lần, vì vậy trong ổ bụng của bệnh nhân có tình trạng dính.

Khi mổ, các bác sĩ phải gỡ dính. Thứ hai, bệnh nhân có nhiều khối u ở gan. Trong khi đó, người hiến có bất thường ở đường mật. Khi tiến hành thực hiện miệng nối đường mật trên mảnh ghép phải cẩn thận để tránh tình trạng rò hoặc hẹp đường mật.

Đây là ca ghép gan bất đồng nhóm máu thứ 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Ảnh: L.Hương).

Một tuần sau ghép, chị Th. được vào thăm con gái. Hai mẹ con xúc động, vui mừng khi thấy cả hai đều hồi phục tốt. Chị Th. vui mừng vì con khỏe mạnh, sẽ sớm được đi học với các bạn.

"Lúc đầu em không muốn mẹ hiến gan, vì sợ mẹ đau. Khi mẹ động viên, em đồng ý, nhưng rất lo cho mẹ. Tỉnh dậy sau ca ghép gan, người đầu tiên em nghĩ tới là mẹ. Chỉ muốn được nhìn thấy mẹ ngay, ôm mẹ", cô gái trẻ chia sẻ.

Hai mẹ con gặp nhau sau một tuần ghép gan (Ảnh: L.Hương).

Sau một tuần, người mẹ được xuất viện. Bệnh nhân được ghép gan, sức khỏe hồi phục tốt, chức năng gan ghép hoạt động bình thường, vận động nhanh nhẹn.

Ghép gan bất đồng nhóm máu tăng cơ hội sống cho người bệnh

Theo các bác sĩ, sự gia tăng của nhu cầu về tạng ghép đã đặt ra vấn đề phải gia tăng nguồn tạng hiến.

Trước đây, ghép tạng từ người cho sống bất tương hợp nhóm máu ABO, trong đó có ghép gan, là một chống chỉ định do nguy cơ thải ghép cao. Tuy nhiên, những tiến bộ hiện nay của các biện pháp điều chỉnh miễn dịch đã phá vỡ rào cản về hoà hợp nhóm máu ABO, qua đó giúp gia tăng nguồn hiến tạng cho bệnh nhân.

Hiện ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc, ghép gan từ nguồn cho sống bất tương hợp ABO không còn là chống chỉ định mà đã trở thành phương pháp điều trị thường quy, với kết quả sau ghép được cho là tương đương với ghép có hòa hợp nhóm máu.

PGS Quang cho biết, tại Việt Nam, ghép tạng từ nguồn cho bất đồng nhóm máu ABO đã được thực hiện trên bệnh nhân ghép thận và trên nhóm ghép gan ở trẻ em, tuy nhiên hiện chưa được thực hiện trong ghép gan ở người trưởng thành.

Miễn dịch của người lớn phức tạp hơn ở trẻ em, lượng bệnh nhân ghép gan ngày càng tăng, nguồn gan hiến hạn chế. Việc triển khai ghép gan bất đồng nhóm máu giúp tăng cơ hội sống cho người cần được ghép gan.