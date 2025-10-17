Toạ đàm: Ghép gan - Hành trình tái tạo sự sống

Tọa đàm trực tuyến : "Ghép gan - Hành trình tái tạo sự sống"

Phía sau mỗi ca ghép là hành trình của nghị lực, của tình thân và của những trái tim sẵn sàng sẻ chia một phần cơ thể mình để cứu lấy người khác.

Gan là cơ quan thầm lặng nhưng giữ vai trò sống còn trong cơ thể người. Khi gan suy kiệt, ghép gan gần như là lựa chọn duy nhất để cứu sống bệnh nhân. Mỗi ca ghép là một câu chuyện giành giật sự sống từ ranh giới mong manh giữa sinh và tử, chứa đựng nghị lực, tình thân và lòng sẻ chia sâu sắc giữa con người với con người.

Nhằm mang đến cho độc giả góc nhìn toàn diện về lĩnh vực y học đặc biệt này, Báo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec thực hiện chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ghép gan - Hành trình tái tạo sự sống”.

Ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tham gia tọa đàm là PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, người đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia nhiều ca ghép tạng phức tạp; cùng TS.BS Đào Đức Dũng, Bác sĩ Ngoại tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật ghép gan và chăm sóc hậu phẫu.

Hai bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi cốt lõi: Khi nào bệnh nhân được chỉ định ghép gan, điều gì quyết định ranh giới sinh - tử, quy trình ghép diễn ra ra sao, yếu tố nào bảo đảm thành công của ca phẫu thuật...

Buổi tọa đàm cũng điểm lại hành trình hơn 7 năm Vinmec làm chủ kỹ thuật ghép gan, ghi dấu những cột mốc đáng tự hào khi trở thành đơn vị y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam thực hiện ghép gan từ người hiến sống, với tỷ lệ thành công tương đương các trung tâm lớn trong khu vực.

Đằng sau mỗi ca ghép là những câu chuyện thấm đẫm tình thân và sự sẻ chia. Những câu chuyện đầy nhân văn cho chúng ta thấy y học không chỉ cứu sống con người, mà còn đánh thức sự nhân ái và gắn kết giữa những trái tim.

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, chương trình cũng mở rộng góc nhìn xã hội, hướng tới việc giúp cộng đồng hiểu đúng hơn về hiến - ghép tạng, tháo gỡ những rào cản tâm lý, pháp lý, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia sự sống.

Các chuyên gia sẽ cùng nhìn về tương lai của ghép gan tại Việt Nam - khi công nghệ, đội ngũ bác sĩ và chính sách cùng hội tụ, mở ra cơ hội để kỹ thuật này trở thành phương pháp điều trị phổ biến, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân hơn nữa.

“Ghép gan - Hành trình tái tạo sự sống” không chỉ là một buổi tọa đàm khoa học, mà còn là dịp để tri ân những người đã cống hiến, chia sẻ và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của ngành y.

Chương trình được phát sóng trực tuyến lúc 14h30 ngày 17/10 trên Báo Dân trí (dantri.com.vn) và các nền tảng truyền thông của Dân trí.