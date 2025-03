Mặc thứ này khi đi bộ sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn

Lacee Green, huấn luyện viên thể hình của Start TODAY, cho biết, áo vest có trọng lượng có thể tuyệt vời cho tất cả mọi người, dù bạn là chuyên gia thể hình lâu năm hay người mới bắt đầu hành trình của mình.

Lực cản bổ sung có thể giúp tăng cường sức mạnh toàn thân, tăng mật độ xương, cải thiện sức mạnh cốt lõi và sức bền, đồng thời nâng cao sức khỏe tim mạch và sự cân bằng.

"Tôi mặc áo vest có trọng lượng của mình suốt cả ngày, dù là dắt chó đi dạo nhanh hay kết hợp nó như một phần của buổi đi bộ rèn luyện sức khỏe có chủ đích để tăng thêm sức cản giúp đốt cháy calo, tăng sức bền và giúp tôi tăng thêm sức mạnh", cô nói.

Mặc áo vest có trọng lượng khi đi bộ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh: Healthshots).

Áo vest có trọng lượng là gì?

Áo vest có trọng lượng là áo vest có thêm trọng lượng được thiết kế để phân bổ đều trọng lượng trên toàn bộ phần thân trên của bạn. Có nhiều lựa chọn khác nhau, bao gồm áo vest có trọng lượng cố định và áo vest mà bạn có thể kiểm soát trọng lượng bằng cách tự thêm trọng lượng vào qua các túi.

Lợi ích của áo vest có trọng lượng

Theo Green, áo vest có trọng lượng có thể tuyệt vời cho mọi cấp độ và chúng mang đến cho bạn nhiều cơ hội để tận dụng tối đa khả năng đi bộ của mình. Áo vest có trọng lượng tăng thêm sức đề kháng và phân bổ đều lực đề kháng trên cơ thể để cơ thể phải làm việc chăm chỉ hơn và sử dụng nhiều năng lượng hơn khi đi bộ.

Điều này có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi đi bộ. Có nghĩa là bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong thời gian ngắn hơn và việc đi bộ vẫn là bài tập tác động thấp.

Đồng tình với quan điểm này, Karena Wu, chuyên gia vật lý trị liệu và chủ sở hữu của ActiveCare Physical Therapy, cho biết, áo vest có trọng lượng là một công cụ hữu ích khi đi bộ vì nó tăng thêm trọng lượng để đẩy. Điều này có nghĩa là hệ cơ xương và tim mạch phải làm việc nhiều hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc đốt cháy nhiều calo hơn và tập luyện cường độ cao hơn trong khi vẫn duy trì tác động thấp.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise phát hiện ra rằng tỷ lệ trao đổi chất - hay lượng calo đốt cháy - tăng lên khi tải trọng của áo vest tăng lên.

"Áo vest có trọng lượng làm tăng cường độ đi bộ của bạn chỉ bằng cách mặc chúng mà không cần bạn phải tăng tốc độ hoặc đi bộ ở độ dốc", Green nói thêm.

Và lợi ích không chỉ đơn thuần là đốt cháy nhiều calo hơn. Theo Wu, nhiều hệ thống có thể được hưởng lợi khi bạn mặc áo vest có trọng lượng khi đi bộ. Tim và mạch máu sẽ được bơm tốt hơn do tập luyện cường độ cao hơn và các cơ có thể tăng sức mạnh với tải trọng bổ sung, cụ thể nhất là từ eo trở xuống (cơ bụng, cơ trung tâm, hông và chân).

Trọng lượng tăng thêm cũng có thể là một sự bổ sung thông minh cho thói quen đi bộ khi chúng ta già đi, vì nó có thể cải thiện sự cân bằng và tăng cường sức mạnh cho xương, vốn yếu đi theo thời gian.

Wu cho biết: "Mặc áo vest có trọng lượng sẽ kích thích sức khỏe và sự phát triển của xương do thêm tải trọng và công việc phải di chuyển, điều này hữu ích để cải thiện mật độ xương".

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Rheumatology International đã xác nhận rằng việc mặc áo vest có tác động tích cực đến sức khỏe xương đối với phụ nữ sau mãn kinh bị loãng xương.

Cụ thể, những người tham gia mặc áo vest có trọng lượng bằng 4-8% trọng lượng cơ thể đã thấy sự cải thiện đáng kể về các dấu hiệu hình thành xương. Thêm vào đó, họ cho thấy sự cải thiện lớn hơn trong các bài kiểm tra thăng bằng khi so sánh với những người thực hiện bài tập tim mạch không có trọng lượng.

Ai không nên mặc áo vest có trọng lượng?

Mặc dù áo vest có trọng lượng có thể là một công cụ tập thể dục tuyệt vời, nhưng có một số điều quan trọng cần cân nhắc trước khi mặc vào.

Wu cho biết, những người không đủ khỏe để tự nâng đỡ trọng lượng cơ thể, có vấn đề nghiêm trọng về khớp, đau mãn tính hoặc chấn thương, đang mang thai hoặc có nguy cơ té ngã cao không nên mặc áo vest có trọng lượng mà không có chế độ tập luyện phù hợp hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Việc mặc áo vest có trọng lượng mà không có chế độ tập luyện và lập kế hoạch phù hợp có thể dẫn đến đau khớp, chấn thương cơ…

Đối với những người khỏe mạnh và được phép mặc áo vest, đảm bảo vừa vặn và sử dụng đúng cách là điều quan trọng. Áo vest có trọng lượng có thể nặng. Nếu không vừa vặn, nó có thể gây khó chịu hoặc trầy xước.

Những rủi ro khác có thể bao gồm tập luyện quá sức nếu sử dụng hàng ngày mà không nghỉ ngơi đầy đủ, tăng nguy cơ té ngã đối với những người có vấn đề về thăng bằng hoặc yếu cơ đáng kể và nguy cơ quá nhiệt khi mặc ở nhiệt độ cao mà không có hệ thống thông gió hoặc làm mát phù hợp.

Khi mới sử dụng áo vest có trọng lượng, bạn hãy bắt đầu nhẹ với khoảng 10% trọng lượng cơ thể và trong thời gian ngắn. Sau đó, tăng dần tải trọng và thời gian khi bạn đã quen với trọng lượng.

Áo vest có trọng lượng phải vừa vặn, nhưng không bó sát và phải thoải mái. Nó phải cho phép chuyển động toàn bộ mà không bị hạn chế.

Ngoài ra, bạn cũng hãy lưu ý, giống như bất kỳ thói quen tập thể dục mới nào, bạn hãy thực hiện chậm rãi, giữ sự nhất quán. Ngay cả khi bạn đi bộ 10 phút mỗi ngày, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có giá trị.

Bạn nên bắt đầu nhẹ nhàng và sử dụng áo vest trong thời gian ngắn, tăng dần thời gian mặc để đạt được lợi ích cao nhất và tránh chấn thương. Nghỉ ngơi là một thành phần quan trọng của bất kỳ chương trình tập luyện nào và nên được kết hợp để cơ thể phục hồi sau áp lực tăng thêm khi sử dụng áo vest có trọng lượng.

Điều quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể. Áo vest có trọng lượng là bài tập cường độ cao, tác động thấp. Bạn nên cẩn thận không sử dụng quá mức và gắng sức quá mức do tải trọng tăng thêm và áp lực tăng lên ở các khớp cột sống và chân.