Món nhậu khoái khẩu với bia lại rất tốt cho gan và tim mạch

Mướp đắng ruốc nhắm kèm với bia lạnh là món khoái khẩu của nhiều người trong những ngày hè oi ả.

Đáng chú ý, món nhậu này không chỉ thanh mát mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Mướp đắng sống giúp kiểm soát đường huyết

Một trong những tác dụng nổi bật của mướp đắng là hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong mướp đắng có chứa các hoạt chất sinh học như charantin, vicine và polypeptid-P. Những hợp chất này có đặc tính tương tự insulin, giúp tăng khả năng hấp thu glucose vào tế bào và làm giảm lượng đường huyết trong máu.

Mướp đắng ruốc là món nhậu khoái khẩu của nhiều người (Ảnh: Getty).

Nhiều nghiên cứu khoa học đã xác nhận hiệu quả này. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng (Journal of Clinical Nutrition) cho thấy, việc tiêu thụ mướp đắng tươi giúp giảm nhẹ đường huyết ở người bị tiền tiểu đường sau 7 tuần sử dụng đều đặn.

Tuy nhiên, người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường nên thận trọng, tránh dùng mướp đắng sống quá thường xuyên mà không có chỉ định từ bác sĩ, vì có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết đột ngột.

Giữ nguyên hoạt chất chống oxy hóa, tốt cho gan và tim mạch

Khi ăn sống, mướp đắng giữ lại nguyên vẹn hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid và phenolic.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do trong cơ thể, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (Journal of Food Science and Nutrition) cho thấy, chiết xuất từ mướp đắng có tác dụng bảo vệ gan, hỗ trợ chức năng thải độc và làm giảm chỉ số men gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ngoài ra, chất momordicin trong mướp đắng được ghi nhận có khả năng điều hòa mỡ máu, hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Với người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thói quen ăn một lượng nhỏ mướp đắng sống mỗi tuần có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch

Với tính mát, mướp đắng thường được dùng như một loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Theo Tạp chí Y học Phương Đông (Oriental Journal of Medicine), hoạt chất trong mướp đắng có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa, từ đó giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu.

Việc ăn mướp đắng sống trước hoặc trong bữa ăn cũng giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Một số người sử dụng nước ép mướp đắng pha loãng buổi sáng để làm sạch ruột và cải thiện nhu động tiêu hóa, tuy nhiên cần tuân thủ liều lượng phù hợp để tránh kích ứng dạ dày.

Về mặt miễn dịch, hàm lượng vitamin C cao trong mướp đắng là yếu tố hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA), một chén mướp đắng sống chứa tới hơn 90% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày, đủ để giúp tăng cường hệ miễn dịch nếu được bổ sung đều đặn.

Những điều cần lưu ý khi ăn mướp đắng sống

Dù giàu dưỡng chất, mướp đắng sống không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard, phụ nữ mang thai không nên ăn mướp đắng sống vì một số thành phần trong hạt có thể gây co thắt tử cung. Người có cơ địa huyết áp thấp hoặc mắc bệnh tiêu hóa mạn tính cũng cần thận trọng.

Trước khi ăn, nên chọn quả còn non, xanh tươi, không bị dập hoặc có mùi lạ. Mướp đắng cần được cắt bỏ ruột, ngâm muối loãng khoảng 10 phút và rửa sạch nhiều lần để giảm vị đắng cũng như loại bỏ vi khuẩn tồn dư.

Không nên ăn quá nhiều trong một lần. Đối với người khỏe mạnh, ăn khoảng 50-100g mướp đắng sống mỗi tuần là mức độ phù hợp.