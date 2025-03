Lợi ích tuyệt vời của hành tây với sức khỏe

Hành tây có lớp vỏ màu nâu, trắng hoặc đỏ này là một thành phần không thể thiếu của nhiều món ăn trên thế giới bởi mùi vị hăng và khả năng gây kích thích vị giác. Giống như các loại rau quả khác, hành tây cũng là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, lợi ích tuyệt vời của hành tây thì chưa được nhiều người biết đến. Hành tây có chứa rất ít calo và giàu vitamin C. Nó cũng chứa rất nhiều các hoạt chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa vô cùng độc đáo.

Hành tây mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe (Ảnh: Health).

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe độc đáo của hành tây:

Nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất flavonoid

Theo bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), hành tây là một trong những loại có chứa nhiều flavonoid và các hợp chất từ thực vật có lợi cho sức khỏe nhất. Đây là những hợp chất polyphenolic có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh viêm nhiễm.

Flavonoid là các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh đã được biết đến từ lâu. Chất chống oxy hóa giúp trì hoãn hoặc làm chậm lại các tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể.

Flavonoid tập trung nhiều nhất ở phần thịt ngoài cùng của hành tây, do vậy khi chế biến bạn lưu ý không bỏ đi quá nhiều phần này.

Một trong những flavonoid quan trọng bậc nhất trong hành tây chính là quercetin. Quercetin đã được nghiên cứu khá rộng rãi về đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng quercetin giúp làm chậm sự phát triển của các khối u trên chuột mắc bệnh ung thư tụy.

Quercetin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hạ huyết áp. Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nên các bệnh tim mạch như đột quỵ, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh động mạch ngoại biên.

Chứa hàm lượng cao các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ

Hành tây có chứa rất nhiều các hợp chất có lưu huỳnh. Chính lưu huỳnh là nguyên nhân mang lại mùi vị hăng khá đặc biệt cho hành tây. Các hợp chất này còn có hiệu quả giảm viêm tuyệt vời và thậm chí giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh hen phế quản, viêm khớp và bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu tổng hợp vào năm 2010 xuất bản trên tạp chí Molecular Aspect of Medicine đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có trong hành tây và tỏi có thể giúp phòng tiến triển của các bệnh tim mạch.

Hợp chất này trong hành tây được cho là một chất chống đông máu tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông trong lòng mạch, do vậy làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giàu crom

Hành tây có chứa một lượng lớn khoáng chất crom ở dạng vết. Crom là thành phần có khả năng hỗ trợ điều hòa đường huyết và tăng cường hoạt tính của hormone insulin.

Nó đồng thời cũng tham gia trực tiếp vào các quá trình chuyển hóa của carbohydrate, chất béo và protein. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân bị kháng insulin hay mắc tiểu đường type 2.

Nguồn cung cấp vitamin C

Hành tây cũng là nguồn cung cấp cực dồi dào vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quen thuộc và đóng vai trò quan trọng đối với chức năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin C cũng có tác dụng cải thiện hấp thu sắt không hem.

Sắt không hem là một loại sắt có mặt trong một số thực phẩm từ thực vật như rau bina. Món rau cải bó xôi xào hành tây là một món ăn rất bổ dưỡng giúp phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Cải thiện mật độ xương

Một vài nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa lượng hành tây tiêu thụ và mật độ của xương. Tác dụng này đặc biệt có lợi hơn đối với những phụ nữ sắp bước vào thời kỳ mãn kinh, đây là những đối tượng dễ bị suy giảm mật độ xương dẫn đến bệnh loãng xương.

Một nghiên cứu ở đối tượng phụ nữ trên 50 tuổi đã chứng minh những phụ nữ ăn hành tây ít nhất 1 lần/ngày có mật độ xương cao hơn khoảng 5% so với những người ăn hành tây ít hơn 1 lần/tháng.

Các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng những người thường xuyên tiêu thụ hành tây cũng giảm nguy cơ gãy xương hông tới hơn 20% so với những người không ăn hành tây.

Hành tây là một loại rau gia vị có thể thêm vào bất cứ món ăn nào từ súp, món hầm, món xào hay các loại nước sốt. Nó cũng có thể được sử dụng để trang trí cho các món ăn, hoặc làm món ăn phụ tuyệt vời.

Các hợp chất flavonoid chủ yếu tập trung ở phần thịt ngoài cùng ngay sau lớp vỏ. Do vậy, để mang lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe, hãy loại bỏ phần thịt càng ít càng tốt và đợi 5 phút trước khi chế biến.

Hành tây có thể ăn sống hay nấu chín.