Loại trái cây phổ biến ở Việt Nam được ca ngợi là “quả trường thọ”

Một cốc đu đủ cung cấp nhiều vitamin C hơn cam, một chất chống oxy hóa giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Đây cũng là chìa khóa để duy trì một làn da khỏe mạnh.

Đu đủ xay cùng sữa chua Hy Lạp tạo nên một loại mặt nạ tự chế tuyệt vời giúp mang lại làn da rạng rỡ, tươi trẻ và căng mọng. Nó giống như một loại huyết thanh vitamin C, cộng với việc loại quả này chứa các enzyme giúp loại bỏ tế bào da chết.

Đu đủ cũng là một trong những loại trái cây chứa nhiều magie, vitamin A và canxi nhất. Đồng thời, đây cũng là một trong những loại trái cây có ít đường nhất, mang đến một chút ngọt ngào tinh tế.

Quả đu đủ được mệnh danh là "quả trường thọ" vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Misen).

Trên thực tế, đu đủ nổi tiếng với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đến mức được gọi là "loại quả trường thọ".

Đu đủ được liệt kê là một trong những "siêu thực phẩm trường thọ" được tiêu thụ tại các vùng xanh, nơi có những người sống thọ và khỏe mạnh.

Giá trị dinh dưỡng của đu đủ

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc đu đủ cắt thành miếng nhỏ chứa những thành phần sau:

- 62 calo.

- 15g carbohydrate.

- 2,5g chất xơ.

- 11g đường.

Đu đủ không chứa cholesterol và chứa ít hơn 1g chất béo hoặc protein mỗi khẩu phần.

Đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm magie, kali, folate, lycopene và vitamin A, C, E và K. Nó cũng chứa một ít sắt và canxi.

Lợi ích của việc ăn đu đủ là gì?

Chuyên gia dinh dưỡng Maya Feller của Maya Feller Nutrition tại Brooklyn (Mỹ) cho biết đu đủ là một lựa chọn tuyệt vời về mặt trái cây.

“Đu đủ là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất phenolic, flavonoid, có tác dụng chống viêm và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có hoạt tính chống oxy hóa khá mạnh… Chất chống oxy hóa thực sự giúp làm giảm tác hại của các gốc tự do”, Feller nói với TODAY.com.

Các gốc tự do là các hạt gây hại được tạo ra khi cơ thể thực hiện các quá trình thường xuyên cần thiết cho sự sống. Tổn thương này có thể dẫn đến viêm và làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh khác, theo Viện Ung thư Quốc gia, nhưng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi chúng.

Màu vàng cam đặc trưng của đu đủ đến từ nhóm sắc tố tự nhiên carotenoid, trong đó có beta carotene - hợp chất tạo thành vitamin A và mang lại tác dụng chống oxy hóa.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một carotenoid khác trong đu đủ là lycopene, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng carotenoid cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư. Một nghiên cứu cho thấy, so với cà chua và cà rốt, cơ thể dễ dàng hấp thụ và sử dụng nguồn carotenoid từ đu đu hơn.

Loại quả này chứa chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và có thể giúp giảm cholesterol. Nó chứa nhiều kali, có thể làm giảm huyết áp và thực sự có tác động có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Người ta cho rằng đu đủ có tiềm năng chống lại bệnh tiểu đường ở những người ăn đu đủ do cách loại quả này tác động đến phản ứng glucose và insulin.

Đu đủ có được coi là siêu thực phẩm không?

Feller cho biết bà không gọi bất cứ thứ gì là siêu thực phẩm.

“Tất cả các loại nông sản đều có những đặc tính tuyệt vời và chúng thực sự phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với nhau và khi được tiêu thụ trên diện rộng, nghĩa là có rất nhiều loại thực vật khác nhau trong chế độ ăn uống của một người,” bà lưu ý.

Ăn đu đủ mỗi ngày có được không?

Câu trả lời là có. Gia đình bà là người gốc Phi - Caribe, họ ăn đu đủ mỗi ngày và tất cả đều có kết quả xét nghiệm rất tốt. Tuy nhiên, bà lưu ý, điều này cũng phụ thuộc vào cách mọi người bổ sung chế độ ăn uống của họ.

Ăn hạt đu đủ có được không?

Mọi người thường chọn cách múc hạt ra, chúng hơi đắng, cay và không ngon lắm. Tuy nhiên, chúng có thể ăn được và bổ dưỡng.

Một nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng ăn hạt đu đủ khô có thể loại bỏ ký sinh trùng đường ruột ở người. Điều này dường như đã dẫn đến trào lưu TikTok, nơi mọi người ăn hạt đu đủ để tẩy giun.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Christine Lee, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Phòng khám Cleveland, cho rằng, cần có những nghiên cứu lớn hơn để chứng minh liệu phương pháp này có an toàn và hiệu quả hay không.

Nguy cơ từ đu đủ

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, bạn nên tránh ăn đu đủ xanh vì nó chứa papain, một loại enzyme phân hủy protein, carbohydrate và chất béo, và có thể gây tổn thương thực quản hoặc gây hại cho thai nhi nếu phụ nữ mang thai ăn phải. Quả chín không chứa enzyme này.

Cơ quan này cảnh báo đu đủ xanh có mủ, có thể gây phản ứng dị ứng ở những người bị dị ứng với mủ cao su.