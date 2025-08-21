Loại rau quen thuộc là “lá chắn” phòng ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu mới về lợi ích chống ung thư tiềm năng của rau họ cải

Theo The New York Post, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất ở Mỹ, dự kiến gần 53.000 người Mỹ sẽ tử vong vì căn bệnh này trong năm nay.

Các chuyên gia cho biết bạn có thể giảm nguy cơ mắc căn bệnh "sát thủ thầm lặng" này bằng cách tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, tránh hút thuốc và tầm soát ung thư ở độ tuổi 45 hoặc sớm hơn nếu bạn có tiền sử gia đình.

Một chế độ ăn uống bổ dưỡng cũng rất quan trọng. Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc cho thấy việc tiêu thụ 40 đến 60g rau họ cải mỗi ngày, như súp lơ xanh, cải thảo, có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng từ 20% đến 26%.

"Theo nghiên cứu dịch tễ học, chế độ ăn uống là một trong những yếu tố môi trường chính góp phần gây ra ung thư đại trực tràng", các tác giả nghiên cứu đã viết trong bài báo đăng trên tạp chí BMC Gastroenterology.

Các loại rau họ cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Stock.adobe).

Theo đó, những lợi ích phòng ngừa tiềm năng của rau họ cải đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong nghiên cứu ung thư. Những loại rau này, bao gồm bắp cải, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, giàu các hợp chất thực vật (phytochemical) như flavonoid, chất xơ, vitamin C và carotenoid, có thể góp phần ngăn ngừa ung thư.

Các chất phytochemical hoạt động như chất chống oxy hóa, làm giảm stress oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào, ADN và có khả năng dẫn đến ung thư. Các hợp chất có nguồn gốc thực vật cũng có thể giúp giảm viêm, tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của một số bệnh ung thư.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xét 17 nghiên cứu với gần 640.000 người tham gia. Hơn 97.500 người trong số họ mắc ung thư đại tràng.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng những người ăn nhiều rau họ cải nhất có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 20% so với những người ăn ít nhất. Lợi ích bảo vệ ổn định ở mức 60g mỗi ngày. 60g súp lơ xanh cắt nhỏ tương đương với khoảng nửa cốc rau xanh bổ dưỡng.

Nếu bạn không phải là người thích ăn súp lơ xanh, thì các loại rau họ cải cũng bao gồm cải kale (cải xoăn), cải xoong, cải chíp, cải thảo, bắp cải, su hào, củ cải…

Những loại rau này đã được chứng minh giúp cải thiện huyết áp, giảm cholesterol, điều hòa lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ giải độc gan và duy trì thị lực khỏe mạnh.

Theo các tác giả, cơ chế bệnh sinh của ung thư đại tràng có liên quan đến các yếu tố chế độ ăn uống, cụ thể là việc ăn không đủ rau và chất xơ, cũng như việc sử dụng quá nhiều rượu và caffeine.

Những phát hiện thực nghiệm này củng cố kết quả của các nghiên cứu trước đó, cho thấy vai trò phòng ngừa tiềm năng của rau họ cải đối với sự phát triển của ung thư đại tràng.

Những nghiên cứu trước đó về rau họ cải

Các loại rau họ cải giàu các hóa chất thực vật giúp ngăn ngừa ung thư (Ảnh: N.P).

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K (Hà Nội), rau họ cải giàu chất dinh dưỡng như carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin), vitamin C, E, K; folate; và khoáng chất, rau họ cải là một nguồn chất xơ tốt. Ngoài ra, rau họ cải còn chứa glucosinolate, chất chứa lưu huỳnh, tạo ra mùi thơm hăng và vị đắng của các loại rau họ cải.

Trong quá trình chế biến, nhai và tiêu hóa thức ăn, glucosinolate trong các loại rau họ cải bị phân hủy để tạo thành các hợp chất hoạt tính sinh học như indoles, nitriles, thiocyanates và isothiocyanates. Trong đó, indole-3-carbinol (một indole) và sulforaphane (một isothiocyanate) được kiểm tra nhiều nhất về tác dụng chống ung thư.

Indoles và isothiocyanates được phát hiện có thể ức chế sự phát triển ung thư trên một số cơ quan ở chuột bao gồm bàng quang, vú, ruột, gan, phổi và dạ dày. Cụ thể là có một nghiên cứu cho thấy indole-3-carbinol hiệu quả hơn giả dược trong việc giảm sự phát triển của các tế bào bất thường trên bề mặt cổ tử cung.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên quan có thể có giữa việc ăn các loại rau họ cải và nguy cơ ung thư. Theo đó, ăn nhiều rau họ cải giúp giảm nguy cơ mắc của bốn loại ung thư phổ biến gồm ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng, phổi và ung thư vú.

Như vậy, việc ăn nhiều rau hơn nói chung, rau họ cải nói riêng có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư và nên được đưa vào thực đơn của một chế độ ăn lành mạnh.