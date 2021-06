Loại rau được nhiều người Việt ưa chuộng có giá trị rất lớn về mặt sức khỏe

Dân trí Rau muống có lẽ là loại rau phổ biến hàng đầu trong mâm cơm Việt nhưng ít ai biết rằng, giống cây quen thuộc này đã được đánh giá là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới.

Rau muống có vị thanh khiết với vô vàn công dụng ưu việt đến từ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú tuyệt vời gồm lượng lớn nước, năng lượng, protein, carbohydate, chất xơ, canxi, magie, photpho, kali, natri, kẽm, vitamin A, C, D, B6, B12, thiamin, riboflavin, niacin và folate.

Sau đây là một số công dụng nổi bật của rau muống:

Giảm cholesterol

Một nghiên cứu được thực hiện trên chuột đã chứng minh rằng ăn rau muống làm giảm mức cholesterol cũng như triglycoside. Do vậy, rau muống là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân và cải thiện cholesterol một cách tự nhiên.

Điều trị vàng da và các vấn đề về gan

Từ lâu rau muống đã được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn Ayurvedic của người Ấn Độ để chữa vàng da và điều trị các bệnh về gan. Chiết xuất cây rau muống đã được chứng minh có thể bảo vệ gan chống lại các tổn thương do hóa chất gây ra nhờ vào đặc tính chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do và tác độc đến quá trình tiết ra các enzym có tác dụng giải độc.

Chữa thiếu máu

Rau muống giàu sắt là khoáng chất quan trọng hỗ trợ cơ thể hình thành hemoglobin. Lá rau muống non cực kỳ có lợi cho người bị thiếu máu cũng như phụ nữ mang thai cần bổ sung sắt qua chế độ ăn uống.

Điều trị chứng khó tiêu, táo bón

Rau muống giàu chất xơ có khả năng làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Loại rau này có tính nhuận tràng nhẹ nên có lợi trong chữa khó tiêu và táo bón. Nước rau muống luộc có thể làm dịu chứng táo bón.

Chống lại bệnh tim

Rau muống chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C và hàm lượng cao beta-carotene. Những chất này hoạt động như chất chống oxy hóa làm giảm các gốc tự do trong cơ thể, do đó có thể ngăn cholesterol bị oxy hóa dính vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn động mạch. Bên cạnh đó, folate trong rau muống giúp chuyển hóa một chất hóa học nguy hiểm có tên là homocysteine, là chất nếu ở trong cơ thể với hàm lượng cao có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Không những thế, rau muống giàu magie là khoáng chất có thể làm giảm huyết áp và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim.

Phòng chống ung thư

Rau muống với 13 loại hợp chất chống oxy hóa khác nhau là một thực phẩm lành mạnh có thể ngăn ngừa ung thư. Những chất này có thể loại bỏ các gốc tự do gây hại khỏi cơ thể, từ đó cản trở quá trình nhân lên của các tế bào ung thư. Đặc biệt rau muống rất hiệu quả trong hỗ trợ ngăn ngừa ung thư trực tràng, dạ dày, ung thư da và ung thư vú.

Bổ mắt

Rau muống có hàm lượng lớn các chất carotenoid, vitamin A và lutein là những chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe mắt. Ăn rau muống cũng làm tăng mức glutathione, là chất đóng một vai trò quan trọng trong bảo vệ mắt và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Chống lão hóa

Rau muống rất giàu chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa sự phá hủy các gốc tự do của các tế bào trong cơ thể, làm cho các tế bào da có khả năng chống lại tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và giảm thiểu nếp nhăn ở mức độ đáng kể. Bằng cách này, thường xuyên sử dụng rau muống có thể ngăn ngừa và đảo ngược quá trình lão hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau muống giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy xương phát triển khỏe mạnh.

Ngoài những công dụng kể trên, rau muống còn tốt cho người bị ung nhọt, bế kinh, đau răng, tiểu tiện ra máu, chảy máu cam. Hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, khó ngủ, chống nôn mửa trong các trường hợp ngộ độc và giảm ngứa da. Nước ép rau muống trộn với nước được dùng chườm lạnh để chữa sốt và đọt rau muống có thể dùng làm thuốc đắp để chữa các bệnh ngoài da.

