Loại quả trong nhóm "tốt nhất thế giới" được trồng khắp Việt Nam

Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất" được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng BBC Good Food công bố, bưởi xếp ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều loại quả quen thuộc như đu đủ, lựu, nho hay mận.

Điều đặc biệt, đây là loại quả được trồng rộng rãi tại Việt Nam với giá thành phải chăng, dễ tìm mua.

Loại quả quen thuộc, giá rẻ nhưng rất giàu dinh dưỡng

Bưởi được trồng nhiều nơi ở Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị).

Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển cây bưởi. Từ Bắc vào Nam đều có những giống bưởi nổi tiếng như bưởi Diễn (Hà Nội), bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Da Xanh, Năm Roi (miền Tây)... Nhờ sự đa dạng về chủng loại, bưởi được nhiều người ưa chuộng và sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một nửa quả bưởi cỡ trung bình (khoảng 120g) chỉ chứa 41 calo nhưng cung cấp gần 64% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Ngoài ra, bưởi còn cung cấp vitamin A, chất xơ, kali, canxi và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Ăn bưởi mang lại những lợi ích gì?

Tăng cường hệ miễn dịch

Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Việc bổ sung đủ vitamin C có thể giảm triệu chứng và rút ngắn thời gian mắc các bệnh viêm nhiễm thông thường như cảm lạnh.

Bưởi là trái cây được người dân ưa chuộng (Ảnh: Tú Anh).

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong bưởi góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như táo bón, trào ngược dạ dày, viêm loét.

Làm chậm quá trình lão hóa

Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất từ bưởi có thể làm giảm sự hình thành các hợp chất gây lão hóa da như nếp nhăn và giảm độ đàn hồi.

Giúp kiểm soát cân nặng

Hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp khiến bưởi trở thành lựa chọn phù hợp trong các chế độ ăn kiêng. Ăn bưởi giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho mắt

Vitamin A có trong bưởi dưới dạng beta-carotene rất cần thiết cho thị lực. Bên cạnh đó, việc bổ sung đầy đủ vitamin A và C còn giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một số loại bưởi như bưởi đào có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, được cho là có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Có khả năng kháng khuẩn

Tinh dầu chiết xuất từ bưởi có thể ức chế sự phát triển của một số chủng vi khuẩn và nấm có hại, theo các nghiên cứu được công bố trong những năm gần đây.

Giảm nguy cơ bệnh mãn tính

Các hợp chất flavonoid trong bưởi như naringin và naringenin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và được chứng minh là có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và một số bệnh lý mãn tính khác.

Cẩn trọng khi ăn bưởi nếu đang dùng thuốc

Dù mang lại nhiều lợi ích, bưởi và nước ép bưởi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc, đặc biệt là các thuốc điều trị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thuốc giảm cholesterol (statin), thuốc an thần hoặc chống lo âu.

Nguyên nhân là do một số hợp chất trong bưởi làm thay đổi quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể, dẫn đến tăng nồng độ thuốc trong máu và nguy cơ quá liều. Vì vậy, những người đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi.