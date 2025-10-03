Sự thật uống nhiều matcha bị thiếu sắt?

Thời gian gần đây, matcha (bột trà xanh từ Nhật Bản) dần trở thành cơn sốt đồ uống mới, được nhiều người trẻ đón nhận và ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay có tin đồn lan truyền trên TikTok rằng uống matcha quá nhiều có thể làm giảm lượng sắt, thậm chí dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.

“Tôi mắc bệnh thiếu máu và lo lắng không biết matcha có nhiều caffeine hơn cà phê và cản trở quá trình hấp thụ sắt”, TikToker Yumi cho biết trong một video.

Trong một video có 2,8 triệu lượt xem, TikToker Kacey Ondimu cũng cho biết, cô đã chuyển từ trà matcha sang trà chùm ngây sau khi phát hiện ra rằng loại trà trước đây gây ra tình trạng thiếu sắt mãn tính cho mình.

Đồng quan điểm, một số chuyên gia cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng uống matcha ngay sau bữa ăn giàu sắt có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt. Sự thật về điều này là gì?

Nhiều người cho rằng matcha có khả năng gây giảm hấp thụ sắt trong cơ thể (Ảnh: Unsplash).

Matcha là gì?

Matcha là loại bột mịn được làm từ lá trà xanh phơi khô, trồng dưới bóng râm. Loại bột này chứa nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa, bao gồm L-theanine, diệp lục và EGCG. Các chất dinh dưỡng này giúp giảm viêm trong cơ thể, hỗ trợ khả năng miễn dịch, tăng cường nhận thức, hỗ trợ giải độc và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

"Matcha mang lại sự sảng khoái nhẹ nhàng mà không gây cảm giác bồn chồn hay mệt mỏi như khi uống cà phê", chuyên gia dinh dưỡng Sapna Peruvemba chia sẻ với Health.

Theo Peruvemba, một thìa cà phê bột matcha chứa khoảng 70-80mg caffeine, tương đương lượng caffeine thường dùng cho một tách trà. Trong khi đó, một tách cà phê chứa khoảng 90mg caffeine.

Matcha ảnh hưởng đến nồng độ sắt như thế nào?

Mối lo ngại về matcha và sắt liên quan đến một trong những hợp chất có trong bột trà xanh: tannin. Tannin là một trong nhiều loại hợp chất chống oxy hóa có trong matcha và đang được nghiên cứu về tiềm năng trong việc ngăn ngừa các bệnh như ung thư.

Tuy nhiên, tannin cũng hạn chế khả năng hấp thụ sắt của cơ thể, làm tăng nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, khó thở và nhiều triệu chứng khác.

Matcha không phải là nguồn cung cấp tannin duy nhất trong chế độ ăn uống. Chất này cũng được chứng minh có trong chocolate, một số loại rau lá xanh, cà phê, các loại trà khác và các loại hạt.

Tuy nhiên, nồng độ tannin đặc biệt cao trong bột matcha. Một nghiên cứu trước đây cho thấy nồng độ của một loại tannin, EGCG trong matcha cao hơn 137 lần so với trà xanh thông thường.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kirbie Daily, Đại học Memphis, bản thân matcha không gây thiếu máu do thiếu sắt. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt hiệu quả của cơ thể nếu uống quá gần bữa ăn.

Phân tích thêm, vị chuyên gia này cho hay, việc sử dụng matcha cùng hoặc ngay sau một bữa ăn giàu sắt sẽ làm giảm khả năng hấp thụ sắt hoặc khiến cơ thể khó hấp thụ vi chất hơn trong đường tiêu hóa.

"Điều đó đồng nghĩa với việc nếu tiêu thụ với số lượng lớn, matcha có thể dẫn đến tình trạng thiếu sắt theo thời gian", bà nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, bà Peruvemba cho biết, tác động của matcha đối với việc hấp thụ sắt có thể không đáng kể đối với hầu hết người khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số nhóm nguy cơ cao bị thiếu máu do thiếu sắt nên thận trọng.

Nhóm này bao gồm phụ nữ mang thai và cho con bú, người có kinh nguyệt ra nhiều, người đang hồi phục sau phẫu thuật, người ăn chay và những người mắc các bệnh lý đường tiêu hóa như bệnh celiac hoặc bệnh viêm ruột.

Uống matcha trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt trong cơ thể (Ảnh: Unsplash).

Cách uống matcha mà không làm giảm lượng sắt trong cơ thể

Theo các chuyên gia, việc sử dụng matcha an toàn chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm. Cụ thể, uống matcha trong hoặc ngay sau bữa ăn sẽ có tác dụng ức chế hấp thụ sắt mạnh hơn so với uống giữa các bữa ăn. Do đó, mọi người chỉ nên uống loại thực phẩm này cách ít nhất 1-2 giờ giữa các bữa ăn.

Bên cạnh đó, mọi người cũng nên chú ý về liều lượng matcha. Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Nicole Bianchini gợi ý, người bình thường chỉ nên uống 1-2 khẩu phần matcha mỗi ngày với mỗi khẩu phần cung cấp khoảng 30-70mg caffeine, tùy thuộc vào chất lượng và cách chế biến.

Nhìn chung, matcha an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những ai nhạy cảm với caffeine tốt nhất nên hạn chế tiêu thụ hoặc chọn trà xanh thông thường thay vì matcha.

Bên cạnh đó, một số người có thể gặp các triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi hoặc chướng bụng khi dùng matcha. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nếu chưa bao giờ uống matcha nên bắt đầu từ từ.

Ngoài ra, catechin trong matcha có thể tương tác với một số loại thuốc. Những ai đang dùng thuốc theo toa cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng.

Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn thêm các thực phẩm bổ sung sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày nếu bạn quá lo lắng trong việc matcha làm giảm hấp thụ chất này trong cơ thể.

Theo đó, mọi người nên bổ sung các thực phẩm như thịt đỏ, cá, đậu lăng, yến mạch, hạt diêm mạch và các loại hạt vào chế độ ăn uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp thêm với những thực phẩm giàu vitamin C khác như bông cải xanh, xoài, ớt chuông hoặc dâu tây để tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể.