Làm thế nào để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa?

Ngày 4/10 tại Quảng Ninh, Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I với chủ đề “Nâng tầm thực hành nội soi: Những hiểu biết toàn cầu cho tác động tại địa phương”.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 8.000-10.000 bác sĩ tiêu hóa, trong đó khoảng 5.000 bác sĩ nội soi tiêu hóa.

Nội soi chẩn đoán ngày càng phổ biến, đặc biệt tại tuyến tỉnh, song nhiều đơn vị vẫn sử dụng hệ thống cũ nhằm tiết giảm chi phí. Việc hội nhập phát triển đưa những kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, nâng chuẩn chất lượng chẩn đoán và điều trị qua đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam (Ảnh: B.A).

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam, cho biết, hội nghị lần thứ I là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của chuyên ngành nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam.

"Chúng ta hội nhập tri thức toàn cầu nhưng mục tiêu là chuyển hóa thành năng lực thực hành tại từng địa phương, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân", PGS Long nhấn mạnh.

Theo ông, Việt Nam đang phải đối mặt với 4 thách thức lớn. Đó là chênh lệch nguồn lực trang thiết bị và gây mê hồi sức giữa các tuyến; khác biệt dịch tễ và quy trình vận hành so với bối cảnh nghiên cứu quốc tế; khoảng trống về chuẩn đào tạo, giám sát và ngoại kiểm chất lượng; yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý, thanh toán cho kỹ thuật mới.

Ngày nay, các kỹ thuật nội soi can thiệp đang trở thành một cuộc cách mạng trong điều trị bệnh lý tiêu hóa. Từ chỗ chỉ chẩn đoán, nay nội soi đã phát triển mạnh mẽ thành công cụ điều trị hiệu quả, ít xâm lấn.

Trước đây, bệnh nhân có các bệnh lý như polyp đại tràng, hẹp thực quản, chảy máu tiêu hóa, sỏi đường mật… phải phẫu thuật mở với nhiều rủi ro, thời gian hồi phục dài. Hiện nay, kỹ thuật nội soi can thiệp giúp chẩn đoán sớm, điều trị ít xâm lấn, an toàn, giảm chi phí và rút ngắn thời gian nằm viện.

Từ chỗ chỉ chẩn đoán, nay nội soi đã phát triển mạnh mẽ thành công cụ điều trị hiệu quả (Ảnh minh họa: B.A).

Theo thống kê, ung thư đường tiêu hóa chiếm hơn 30% tổng số ca ung thư nói chung. Những bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa gồm ung thư dạ dày, thực quản, gan, mật, tụy, đại trực tràng…

Nội soi là cách duy nhất để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Hiện nay có nhiều loại máy hiện đại có khả năng phóng đại, thay đổi màu sắc để dễ dàng nhận diện tổn thương.

Vì thế, nâng cao năng lực nội soi can thiệp chính là nâng cao khả năng phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giảm gánh nặng bệnh tật, giảm chi phí y tế và tăng cơ hội sống cho hàng triệu bệnh nhân. Nếu triển khai nội soi tầm soát rộng rãi, đặc biệt ở tuyến tỉnh, tuyến cơ sở, gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế sẽ giảm mạnh.

Hội nghị quy tụ hơn 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên trong nước và nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Các phiên khoa học tập trung cập nhật chuẩn mực quốc tế và thảo luận các kỹ thuật tiên tiến như cắt tách dưới niêm mạc (ESD), cắt cơ thực quản qua đường miệng (POEM), siêu âm nội soi (EUS), can thiệp mật - tụy (ERCP), cũng như các giải pháp điều trị u tân sinh sớm bằng sóng cao tần, vi sóng…