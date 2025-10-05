Viện Ung thư Mỹ nêu 4 lý do tỏi được xem là “lá chắn” phòng ngừa ung thư

Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AICR) vừa công bố 4 lý do thuyết phục để bạn thường xuyên bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày, không chỉ vì hương vị mà còn vì những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, đặc biệt là khả năng giảm nguy cơ ung thư.

1. Giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng:

Báo cáo của AICR, dựa trên tổng hợp các nghiên cứu toàn cầu, khẳng định việc tiêu thụ tỏi thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng các hợp chất trong tỏi có khả năng sửa chữa ADN, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người để củng cố bằng chứng này.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có đặc tính chống ung thư (Ảnh: Istock).

2. Giàu hóa chất thực vật chống ung thư:

Tỏi là nguồn phong phú các hóa chất thực vật (phytochemicals) hay hoạt chất sinh học, nhiều trong số đó đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư trong phòng thí nghiệm.

Các hợp chất đáng chú ý bao gồm: Flavonoid: Được nghiên cứu kỹ lưỡng về khả năng chống ung thư; Inulin và saponin; Allicin: Giải phóng khi tỏi được nghiền nát hoặc băm nhỏ, tạo ra các hợp chất allyl lưu huỳnh tan trong dầu; S-allyl cysteine: Một hợp chất lưu huỳnh tan trong nước, có nồng độ cao trong chiết xuất tỏi ủ.

Ngoài ung thư đại trực tràng, tỏi còn đang được nghiên cứu về vai trò trong việc giảm nguy cơ các loại ung thư khác như ung thư vú, dạ dày, vòm họng, gan, bàng quang, tụy.

3. Gia vị đa năng

Tỏi, được xếp vào nhóm rau củ, là gia vị không thể thiếu trong nhiều nền ẩm thực châu Á, Trung Đông và Địa Trung Hải. Nó dễ dàng kết hợp với các loại gia vị và thảo mộc khác để tạo nên hương vị phong phú cho món ăn.

Đối với người mới bắt đầu, có thể dùng tỏi thái lát hoặc nguyên tép trong súp, món hầm để có hương vị dịu nhẹ. Tỏi băm nhỏ ngâm dầu cũng là lựa chọn tiện lợi. Càng băm hoặc nghiền tỏi kỹ, hương vị sẽ càng đậm đà.

4. Tỏi là một phần của chế độ ăn lành mạnh

Tỏi thuộc họ hành, cùng với hành tây, hành lá, hành tím, tỏi tây và hẹ, mỗi loại đều chứa sự kết hợp độc đáo của hóa chất thực vật, vitamin và các hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, không có loại thực phẩm nào có thể đơn độc giảm nguy cơ ung thư. Điều quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm thực vật (chiếm ít nhất hai phần ba khẩu phần ăn) và hạn chế thịt.

Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn tăng cường rau xanh có khả năng giảm thiểu nguy cơ ung thư. Việc kết hợp tỏi với các thực phẩm thực vật không chỉ tăng hương vị mà còn kích thích vị giác, giúp bạn ăn nhiều rau hơn.

Lưu ý khi sử dụng tỏi:

Bệnh nhân ung thư đang điều trị có thể gặp khó chịu do mùi tỏi quá mạnh khi có tác dụng phụ như nôn, buồn nôn, rối loạn vị giác. Cần cân nhắc khi chế biến món ăn cho đối tượng này.

Nên ăn tỏi tươi. Khi chế biến, hãy đập dập, cắt nhỏ và để tỏi tiếp xúc với không khí từ 10-15 phút trước khi sử dụng để enzym tăng cường các khoáng chất có ích.

Tỏi già ngâm giấm cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ tim mạch.