Loại cây người Việt thường ăn quả, nhưng lá lại là thuốc quý cho gan

Trong vườn nhà, lá ớt thường bị coi là phần phụ, ít ai nghĩ đến việc đưa vào bữa ăn hàng ngày.

Thế nhưng loại lá tưởng chừng bị bỏ quên ấy, theo chuyên gia và nghiên cứu khoa học, lại là nguồn dưỡng chất đáng giá: giàu canxi, vitamin, chất chống oxy hóa và hỗ trợ gan, mắt, xương.

Lá ớt giàu dinh dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lá ớt chứa lượng canxi cao vượt trội so với nhiều loại rau thông thường, thậm chí có thể so sánh với sữa.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Food Biochemistry ghi nhận rằng, giống ớt Scotch Bonnet thuộc họ Capsicum không chỉ giàu vitamin A, C, E mà còn có hàm lượng canxi và magiê rất cao.

Nghiên cứu này được thực hiện tại Đông Nam Nigeria, nơi lá ớt được sử dụng như một loại rau xanh bổ dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Lá ớt rất giàu dinh dưỡng (Ảnh: Getty).

Không chỉ dừng lại ở khoáng chất, lá ớt còn là nguồn cung cấp mạnh mẽ các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, luteolin, beta-carotene và capsaicinoid.

Một báo cáo đăng trên Frontiers in Pharmacology cho thấy, các hợp chất này có tác dụng trung hòa gốc tự do, bảo vệ gan, chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Đặc biệt, theo dữ liệu từ USDA FoodData Central, trong 100g lá ớt có thể chứa hơn 200mg canxi, cùng với hàm lượng beta-carotene tương đương nhiều loại rau có màu xanh đậm như cải bó xôi hay rau muống.

Tác dụng nổi bật đối với mắt, gan và xương

Lá ớt giúp bảo vệ thị lực nhờ lượng beta-carotene dồi dào. Đây là tiền chất của vitamin A, một vi chất thiết yếu trong việc duy trì chức năng võng mạc, phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và giảm nguy cơ quáng gà.

Khi được nạp vào cơ thể, beta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ đôi mắt sáng khỏe, nhất là ở người làm việc nhiều với màn hình.

Đối với gan, lá ớt là nguồn diệp lục tự nhiên quý giá. Diệp lục có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào gan, đồng thời giúp đào thải độc tố.

Cùng với đó, vitamin C và E trong lá ớt hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa- một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viêm gan và gan nhiễm mỡ.

Còn với hệ xương, nhờ hàm lượng canxi và magiê cao, lá ớt giúp duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Đây là giải pháp bổ sung khoáng chất tự nhiên cho những người không uống được sữa hoặc cần tăng cường dưỡng chất từ thực vật.

Ba món canh từ lá ớt dễ làm tại nhà

Mặc dù lá ớt giàu dưỡng chất, nhưng vẫn còn ít người biết cách đưa loại rau này vào bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là ba món canh từ lá ớt vừa ngon vừa đơn giản, ai cũng có thể thử.

Canh lá ớt nấu lòng gà kết hợp với trứng bắc thảo là món ăn có hương vị đặc trưng, nước canh sánh mịn với màu trắng đục đẹp mắt.

Lòng gà tạo độ ngọt tự nhiên, lá ớt thì giữ được độ xanh và vị thanh mát. Trứng bắc thảo không chỉ tăng hương vị mà còn làm dịu tính hăng của nội tạng. Món này rất phù hợp cho ngày trời mát.

Canh lá ớt nấu thịt heo là lựa chọn đơn giản, dễ chế biến. Lá ớt được nấu cùng thịt heo thái lát mỏng, xào sơ với gừng và tỏi. Khi chín, canh có vị thanh, nhẹ, rất dễ ăn và giàu dưỡng chất. Đặc biệt, đây là món ăn phù hợp với người ăn uống lành mạnh hoặc cần phục hồi thể lực sau ốm.

Canh lá ớt nấu lòng lợn gồm gan heo, lòng non và thịt dải. Các nguyên liệu được sơ chế kỹ để loại bỏ mùi, sau đó nấu cùng lá ớt đến khi lá chuyển màu xanh ngọc là vừa chín.