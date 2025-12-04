Ngày 4/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, người được phẫu thuật là ông N.T.P. (57 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), bị u tuyến yên khổng lồ và thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Chia sẻ cùng bác sĩ điều trị, bệnh nhân cho biết trước đó đã đi khám và điều trị nhiều nơi suốt 10 năm vì mờ mắt kéo dài, nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh.

Đến ngày 10/11, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau nhức đầu nhiều, suy tuyến yên và thị lực rất yếu, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay.

Nam bệnh nhân bị u tuyến yên khổng lồ, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Tại khoa Ngoại thần kinh, kết quả chụp MRI ghi nhận người bệnh có u tuyến yên kích thước 56mm (thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ, chỉ chiếm 10% trong tổng số các u tuyến yên) xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong.

Đây là một dạng bệnh lý rất phức tạp, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu - thần kinh quan trọng. Đáng chú ý, tỷ lệ lấy trọn vẹn khối u theo báo cáo y văn ghi nhận tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ chiếm 3-40%.

Trước tình trạng đó, ê-kíp điều trị đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi - xoang bướm. Đặc biệt, trong trường hợp này, ê-kíp đã sử dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K - ICG, công nghệ hiện đại được Chợ Rẫy - cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam - đưa vào ứng dụng từ giữa năm nay.

Bệnh nhân được các bác sĩ sử dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K - ICG điều trị (Ảnh: BV).

Hệ thống nội soi được trang bị các chức năng chuyên biệt cho phẫu thuật ngoại thần kinh, với thiết kế ống soi nhỏ gọn, chiều dài rút ngắn, chủ yếu sử dụng ống cứng và góc nhìn đa dạng nhiều góc độ.

TS.BS Trần Thiện Khiêm, khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, với trường hợp u khổng lồ như bệnh nhân trên, yêu cầu quan trọng nhất là lấy được tối đa khối u nhưng vẫn bảo tồn được tuyến yên lành và hệ thống mạch máu - thần kinh lân cận.

Với hệ thống mới, khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG, mạch máu và các cấu trúc quan trọng sẽ hiện rõ trên màn hình 4K, giúp phẫu thuật viên thuận lợi hơn trong từng thao tác. Nhờ vậy, ê-kíp lấy được gần như toàn bộ khối u, gia tăng hiệu quả phẫu thuật và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Hậu phẫu 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt, chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện.

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh nhấn mạnh, u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý u sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Các khối u thường xâm lấn sâu, liên quan chặt chẽ đến nhiều cấu trúc mạch máu - thần kinh quan trọng.

Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K - ICG mở ra nhiều cơ hội điều trị hơn cho các bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh phức tạp (Ảnh: BV).

Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u, vừa bảo tồn các cấu trúc quan trọng đòi hỏi kỹ thuật cao và tiềm ẩn không ít nguy cơ biến chứng.

Từ khi hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K - ICG được đưa vào sử dụng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ứng dụng điều trị thành công cho hơn 30 ca bệnh có khối u phức tạp, giúp tăng tính an toàn và hiệu quả của phẫu thuật.

"Việc triển khai hệ thống phẫu thuật này là một trong những bước tiến quan trọng, mở ra nhiều cơ hội điều trị hơn cho các bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh nặng và phức tạp”, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định.