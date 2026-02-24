Vượt qua nỗi sợ "ngất ngay tại phòng mổ" để thành người cầm dao giải phẫu

Khi bước chân vào phòng thực hành lần đầu tiên, khi nhìn thấy máu, thấy xác hiến tặng cho y học, nhiều người tay chân run rẩy, tim đập nhanh hơn cả lúc thi đại học. Thậm chí có người ngất ngay tại phòng giải phẫu.

Nhưng, đó lại chính là những sinh viên đang trên đường trở thành bác sĩ.

Thường xuyên trò chuyện với sinh viên, TS.BS Nguyễn Viết Hải, Giảng viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đành "an ủi" học trò của mình: Giải phẫu chỉ là "cửa ải" đầu tiên, những thử thách khó nhằn hơn còn ở phía trước, tôi luyện ý chí của những người muốn trở thành những bác sĩ tương lai.