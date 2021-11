Làm gì để đảm bảo an toàn thực phẩm mùa Covid-19?

Dân trí Dù các ca Covid-19 cộng đồng liên tục được phát hiện, nhưng bạn không thể vì thế mà ngừng đi chợ mua thực phẩm. Việc tuân thủ 5K sẽ giúp bạn giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi đi mua thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Viện Dinh dưỡng đã đưa ra các khuyến cáo cần thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19.

Hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây truyền mạnh mẽ trên thế giới. Nó được xác định là lây lan dễ dàng hơn nhiều so với các chủng virus trước.

Trung bình một người bị nhiễm virus "chủng cũ" sẽ lây nhiễm cho 2,5 người khác. Trong khi đó, Delta sẽ lây nhiễm cho 5 đến 8 người khác.

Theo các tài liệu nội bộ của CDC, biến thể này dễ lây như thủy đậu và dễ lây hơn MERS, SARS, Ebola, cảm lạnh thông thường, virus cúm mùa và đậu mùa.

Vì thế, tỉ lệ F1 tiếp xúc F0 rồi dương tính khá cao, nhất là khi không đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn phòng dịch.

Trong an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm và Viện Dinh dưỡng khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn trong mùa Covid-19 cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm như sau:

Khi đi mua thực phẩm

Xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương trong một chợ ở Hà Nội do có ca F0 từng đến (Ảnh: Lê Thắng).

- Mỗi người khi ra ngoài đi mua thực phẩm phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người xung quanh trong quá trình lựa chọn thực phẩm, chờ thanh toán.

- Hãy luôn nhớ sử dụng dung dịch khử khuẩn tay trước và sau khi ra khỏi cửa hàng, siêu thị.

- Sử dụng các dụng cụ gắp, kẹp thực phẩm chuyên dụng hoặc găng tay khi lựa chọn thực phẩm tươi sống, không bao gói sẵn.

- Chọn thực phẩm tươi, ngon, không bị hư hỏng, héo úa, ươn.

- Không mua thực phẩm bị mọt mốc, hết hạn sử dụng.

- Vệ sinh túi, làn, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sau sử dụng.

Cách sơ chế, bảo quản thực phẩm khi mua về

- Rau, củ quả cần rửa sạch bùn, đất, rác để ráo nước và chia thành các phần nhỏ đủ dùng cho một bữa ăn trước khi gói, bọc, bảo quản trong nhiệt độ mát.

- Trứng khi mua về cần rửa sạch, lau khô, bảo quản ở nhiệt độ mát trừ sản phẩm đã được đóng hộp, vỉ sẵn.

- Thịt, cá và các sản phẩm động vật khác phải được rửa sạch, để ráo nước, bọc kín bảo quản ở nhiệt độ mát khi chế biến trong ngày, bảo quản đông lạnh nếu để lâu hơn.

Chú ý rã đông thực phẩm bằng cách đặt trong ngăn mát tủ lạnh hoặc dưới vòi nước chảy, hoặc bằng lò vi sóng, không để thực phẩm ra ngoài nhiệt độ phòng trong nhiều giờ.

- Để riêng các loại thực phẩm khác khi bảo quản trong tủ lạnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, người dân khi thực hiện đầy đủ những hướng dẫn trên sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm mùa dịch, tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm nguy hiểm.

Tú Anh