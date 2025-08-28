Lắc vòng có giảm mỡ bụng?

Dưới đây là 6 lợi ích mà lắc vòng mang lại cho bạn:

Cải thiện sức khỏe

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) khuyến nghị nên tập ít nhất 150 phút mỗi tuần các bài tập aerobic cường độ vừa phải và 75 phút cho các bài tập aerobic cường độ cao.

Tập lắc vòng là một trong các bài tập aerobic thú vị và hiệu quả mà bạn có thể thêm vào buổi tập của mình.

Hình thức vận động này mang lại nhiều lợi ích như:

- Cải thiện tuần hoàn máu.

- Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

- Tăng cường hệ miễn dịch.

- Giảm căng thẳng.

Hiệu quả trong việc đốt cháy calo

Với chị em phụ nữ, lắc vòng là bài tập có thể giúp giảm cân.

Theo một số nghiên cứu khoa học, phụ nữ có thể đốt cháy khoảng 165 calo cho 30 phút lắc vòng và với đàn ông, con số này là 200 calo.

Mức tiêu hao năng lượng này tương tự các bài tập aerobic khác như khiêu vũ, đi bộ...

Giảm mỡ vòng eo và hông

Một nghiên cứu nhỏ vào năm 2015 đã đánh giá những lợi ích tiềm năng của việc lắc vòng có thêm tạ kéo dài 6 tuần dành cho phụ nữ.

Việc lắc vòng đều đặn giúp giảm mỡ toàn thân và làm nhỏ vùng bụng của bạn (Ảnh: Getty).

Sau 6 tuần, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 13 phụ nữ tham gia nghiên cứu đã giảm được vài cm mỡ quanh vòng eo và hông.

Nhìn chung, những phụ nữ tham gia nghiên cứu đã giảm trung bình 3,4cm vòng eo và 1,4cm vòng hông.

Giảm mỡ bụng

Một nghiên cứu vào năm 2019 đã thực hiện so sánh những lợi ích của việc lắc vòng có tạ với chương trình đi bộ dành cho người thừa cân. 53 đối tượng tham gia nghiên cứu đã thực hiện trung bình 12,8 phút lắc vòng mỗi ngày hoặc đi bộ 9.986 bước mỗi ngày.

Nghiên cứu chỉ ra rằng đối tượng thực hiện chương trình lắc vòng giảm lượng mỡ bụng đáng kể và cũng giảm vài cm mỡ từ eo của họ nhiều hơn so với nhóm thực hiện chương trình đi bộ.

Tăng khối lượng cơ bụng

Lắc vòng yêu cầu bạn phải vận động các cơ trung tâm để có thể giữ vòng trên hông. Do hoạt động này đòi hỏi các cơ trung tâm phải hoạt động, nó có thể giúp bạn tăng cường cơ bắp vùng bụng.

Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng, những người thực hiện bài tập lắc vòng có khối lượng cơ bắp ở thân trên nhiều hơn so với những người đi bộ.

Giúp bạn tăng động lực tập luyện

Một nghiên cứu năm 2016 được thực hiện để nghiên cứu về ý định tập luyện trong tương lai của phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi sau khi hoàn thành 30 phút lắc vòng hoặc đi bộ.

Kết thúc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những phụ nữ trong nhóm lắc vòng cho biết họ có ý định tập luyện mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo Bệnh viện Vinmec, bài tập lắc vòng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người tập. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ một môn thể thao nào, việc tập luyện cần khoa học để tránh nguy cơ chấn thương.

Ngoài ra, nhiều người lo ngại tập lắc vòng nhiều có thể làm dập buồng trứng, ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này, thậm chí có thể gây vô sinh... là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Như vậy có thể thấy bài tập lắc vòng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người tập. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ một môn thể thao nào, bạn chỉ nên lắc vòng ở mức độ vừa phải và trong khoảng thời gian hợp lý để tránh làm cho cơ thể bị mệt mỏi, dễ dẫn đến chấn thương cơ và khớp.

Nhiều người lo ngại rằng lắc vòng có thể làm dập buồng trứng, ảnh hưởng đến khả năng sinh con hoặc gây vô sinh, nhưng điều này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Vì khi lắc vòng chỉ tác động tới các cơ bên ngoài vùng bụng, không tác động vào buồng trứng, cơ quan sinh sản bên trong cơ thể.

Bạn nên tập lắc vòng cách bữa ăn khoảng 2 giờ. Bạn cũng không nên tập liên tục quá 20 phút/lần và không nên tập quá 3 lần/ngày. Không nên lắc vòng với tốc độ quá nhanh mà bạn chỉ nên lắc với vận tốc chậm và đều sẽ có hiệu quả tốt.