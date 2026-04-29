Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống mẹ con sản phụ

Chiều 28/4, Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã cấp cứu thành công một sản phụ bị rau bong non nguy hiểm, cứu sống cả mẹ và bé trong tình huống nguy kịch.

Trưa cùng ngày, sản phụ L.T.K.H. (26 tuổi, thai 32 tuần 4 ngày) nhập viện trong tình trạng chảy máu đỏ tươi qua đường âm đạo kèm các cơn co tử cung. Thai nhi ước tính nặng khoảng 1,5kg.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Tân Kỳ phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ L.T.K.H. (Ảnh: Trung tâm Y tế Tân Kỳ).

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bánh rau của sản phụ có khối máu tụ lớn, kích thước 84x60mm. Sản phụ được chẩn đoán rau bong non, một biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình hình cấp bách, Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Kíp trực Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản phối hợp với Khoa Nhi, nhanh chóng chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Bé trai chào đời với cân nặng khoảng 1,5kg trong tình trạng tím tái toàn thân, không khóc, phản xạ sơ sinh yếu.

Ngay lập tức, kíp trực khoa Nhi đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như kích thích, bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Sau khoảng 2 phút nỗ lực không ngừng, bé dần hồng hào trở lại, tự thở được và cất tiếng khóc.

Sau khi ổn định các chỉ số sinh tồn, trẻ sơ sinh được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Đối với sản phụ L.T.K.H., ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe sản phụ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế Tân Kỳ.