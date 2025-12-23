Kích hoạt báo động khẩn, Vinmec Hải Phòng cứu sống mẹ con thai phụ bị sa dây rốn

Sự phối hợp tức thời giữa các chuyên khoa giúp ca mổ được triển khai nhanh chóng, giành lại sự sống cho cả người mẹ và thai nhi trong một tình huống được đánh giá là tối cấp.

Biến chứng sa dây rốn và quyết định mổ trong “thời gian vàng”

Mang thai lần hai ở tuần thứ 35, chị N.T.H. (29 tuổi) bị xuất huyết âm đạo, kèm đau tức bụng vùng hạ vị nên đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng khám. Khai thác tiền sử bệnh, BS.CKI Phạm Thị Yến cho biết, sản phụ có u xơ tử cung và từng điều trị bằng thuốc. Do có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sinh non, chị H. được chỉ định nhập viện.

18h40 ngày 10/12, khi đang được theo dõi tại phòng nội trú, sản phụ đột ngột vỡ ối, tim thai giảm còn 70-86 chu kỳ/phút, cổ tử cung mở 3cm trong khi ngôi đầu còn rất cao. Bác sĩ Yến phát hiện chị H. bị sa dây rốn (sa dây nhau). Đây là tình huống sản khoa nguy hiểm khi dây rốn bị tụt xuống dưới ngôi thai, gây chèn ép, làm giảm, thậm chí ngừng hoàn toàn lượng máu và oxy cung cấp cho thai nhi.

Ngay lập tức, báo động khẩn cấp (Code Yellow) được kích hoạt. Toàn bộ ê-kíp sản khoa, gây mê - hồi sức và sơ sinh nhanh chóng tập trung. Sản phụ được chuyển thẳng xuống phòng mổ.

“Chúng tôi phải đối mặt với nhiều biến chứng có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật cho sản phụ, như nguy cơ đờ tử cung, băng huyết, thai suy hô hấp nặng do non tháng. Nếu không phẫu thuật kịp thời trong ‘thời gian vàng’, cả mẹ và bé đều có thể rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong”, bác sĩ Yến cho biết.

Sức khỏe của thai phụ và em bé đều ổn định sau ca mổ cấp cứu (Ảnh: BVCC).

18h50, ca mổ lấy thai được tiến hành khẩn trương. Bé trai nặng 2,3kg chào đời an toàn và được đội ngũ bác sĩ sơ sinh tiếp nhận, làm ấm, hỗ trợ hô hấp chuyên sâu trước khi chuyển về khu hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) để theo dõi sát.

Phối hợp đa chuyên khoa để giữ lại sự sống cho người mẹ

Đối với người mẹ, thách thức chưa dừng lại. Bên cạnh tình trạng sa dây rốn, sản phụ còn có khối u xơ tử cung kích thước lớn (12x12cm), làm tăng nguy cơ băng huyết nặng sau sinh. Trong trường hợp này, các bác sĩ vừa phải đảm bảo tốc độ mổ nhanh nhất để cứu thai nhi, vừa chuẩn bị đầy đủ phương án kiểm soát chảy máu cho người mẹ.

“U xơ nằm ở vị trí sừng phải tử cung khiến tử cung mềm nhão, co hồi kém, nguy cơ đờ tử cung và băng huyết rất cao. Chúng tôi tiên lượng không thể bóc u xơ ngay trong ca mổ nên sẵn sàng phương án cắt tử cung nếu chảy máu mất kiểm soát”, bác sĩ Yến chia sẻ.

Ngay khi nhận thông tin về diễn biến nguy kịch của ca bệnh, BS.CKII Bùi Thị Thu, Trưởng khoa Sản phụ, đã lập tức có mặt để trực tiếp phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật.

Những lo ngại ban đầu của các bác sĩ đã thành hiện thực: Tử cung chảy máu nhiều và không thể co hồi, lượng máu mất tăng nhanh, đe dọa tính mạng sản phụ. Để cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ băng huyết nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải quyết định cắt bán phần tử cung, giữ lại hai phần phụ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sản phụ. Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi tại khu hồi sức tích cực, huyết động ổn định, không còn chảy máu thêm.

“Trong những ca cấp cứu sản khoa tối khẩn, chúng tôi chỉ có vài phút để thay đổi cục diện. Điều quan trọng là toàn bộ hệ thống đã vận hành đồng bộ, đúng quy trình, không chần chừ dù chỉ một phút”, bác sĩ Thu cho biết.

Tại Vinmec Hải Phòng, việc duy trì hệ thống báo động sản khoa khẩn cấp 24/7, phối hợp chặt chẽ liên tục giữa chuyên khoa Sản - Gây mê - Hồi sức sơ sinh đã giúp các bác sĩ xử trí thành công nhiều tình huống nguy hiểm như băng huyết sau sinh, nhau bong non, tiền sản giật nặng, sa dây rốn. Phác đồ xử trí chuyên biệt cho từng trường hợp đã rút ngắn thời gian mổ - yếu tố quyết định giúp bảo toàn tính mạng thai nhi và người mẹ.

Bên cạnh đó, bệnh viện thường xuyên tổ chức đào tạo, mô phỏng xử trí cấp cứu sản khoa để nâng cao kỹ năng phản xạ của nhân viên y tế. Sự chuẩn bị bài bản, đầu tư nghiêm túc vào con người và quy trình đã giúp Vinmec Hải Phòng trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều sản phụ.